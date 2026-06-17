Empleo para 93 mujeres de Castellón y con prioridad a las mayores de 45 años: estas son las condiciones para ser contratadas

El paro en Castellón se encuentra en los niveles más bajos de los últimos años, y la afiliación a la Seguridad Social está en máximos, a pesar del traspié de mayo. Pero hay determinados grupos con mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo. Entre estos perfiles se encuentran las mujeres, especialmente las mayores de 45 años.

Para romper esta brecha en el mercado laboral, se ha puesto en marcha un plan de contrataciones dedicado a mujeres, que tiene entre sus requisitos la prioridad para aquellas candidatas con más de 45 años de edad. En Castellón se llevarán a cabo 93 contrataciones, lo que supondrá una partida económica de 2,06 millones de euros.

Labora Mujer

La iniciativa tiene el nombre de Labora Mujer, que impulsa el Servicio Valenciano de Empleo y Formación. La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha destacado que el empleo "es la principal herramienta de inclusión social y autonomía económica". Por eso, ha subrayado, "estamos reforzando todas las políticas activas que permitan a las mujeres acceder al mercado laboral en mejores condiciones".

"Desde el Consell estamos impulsando una política de empleo que pone a las personas en el centro y que presta especial atención a aquellas mujeres que encuentran mayores dificultades para acceder a una oportunidad laboral. Queremos que ninguna mujer vea limitado su proyecto de vida por falta de empleo o de oportunidades", ha señalado.

Contratos municipales

La contratación se hará a través de ayuntamientos de la provincia. Unos 90 de los 135 consistorios de Castellón se han adherido a la iniciativa, que permitirá a las elegidas adquirir experiencia profesional mediante contratos de al menos diez meses de duración. Para tener uno de estos contratos no hay que hacer ninguna inscripción específica. Solamente hay que estar inscrita como demandante de empleo en Labora. La selección se hará entre las mujeres en paro que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria, a partir de las ofertas presentadas por los ayuntamientos beneficiarios.

Camarero ha subrayado que las mujeres continúan representando más del 61% de las personas desempleadas registradas en la Comunitat Valenciana, pese a que el paro femenino descendió en más de 12.000 personas durante el último año. "La independencia económica es una herramienta fundamental para avanzar en igualdad. Por eso seguimos reforzando las políticas activas de empleo dirigidas a las mujeres, especialmente a aquellas mayores de 45 años que necesitan apoyo para reincorporarse al mercado laboral", ha afirmado.