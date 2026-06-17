Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cadáver en la neveraAsesinato logopedaMuerto en el hotel SileneTasa basura en CastellóGigante citrícolaNorma DGT
instagramlinkedin

Brecha laboral

Empleo para 93 mujeres de Castellón y con prioridad a las mayores de 45 años: estas son las condiciones para ser contratadas

La iniciativa alcanzará a la mayoría de municipios de la provincia

Una mujer, en su puesto de trabajo.

Una mujer, en su puesto de trabajo. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Redacción

Redacción

Castellón

El paro en Castellón se encuentra en los niveles más bajos de los últimos años, y la afiliación a la Seguridad Social está en máximos, a pesar del traspié de mayo. Pero hay determinados grupos con mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo. Entre estos perfiles se encuentran las mujeres, especialmente las mayores de 45 años.

Para romper esta brecha en el mercado laboral, se ha puesto en marcha un plan de contrataciones dedicado a mujeres, que tiene entre sus requisitos la prioridad para aquellas candidatas con más de 45 años de edad. En Castellón se llevarán a cabo 93 contrataciones, lo que supondrá una partida económica de 2,06 millones de euros.

Labora Mujer

La iniciativa tiene el nombre de Labora Mujer, que impulsa el Servicio Valenciano de Empleo y Formación. La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha destacado que el empleo "es la principal herramienta de inclusión social y autonomía económica". Por eso, ha subrayado, "estamos reforzando todas las políticas activas que permitan a las mujeres acceder al mercado laboral en mejores condiciones".

"Desde el Consell estamos impulsando una política de empleo que pone a las personas en el centro y que presta especial atención a aquellas mujeres que encuentran mayores dificultades para acceder a una oportunidad laboral. Queremos que ninguna mujer vea limitado su proyecto de vida por falta de empleo o de oportunidades", ha señalado.

Contratos municipales

La contratación se hará a través de ayuntamientos de la provincia. Unos 90 de los 135 consistorios de Castellón se han adherido a la iniciativa, que permitirá a las elegidas adquirir experiencia profesional mediante contratos de al menos diez meses de duración. Para tener uno de estos contratos no hay que hacer ninguna inscripción específica. Solamente hay que estar inscrita como demandante de empleo en Labora. La selección se hará entre las mujeres en paro que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria, a partir de las ofertas presentadas por los ayuntamientos beneficiarios.

Noticias relacionadas y más

Camarero ha subrayado que las mujeres continúan representando más del 61% de las personas desempleadas registradas en la Comunitat Valenciana, pese a que el paro femenino descendió en más de 12.000 personas durante el último año. "La independencia económica es una herramienta fundamental para avanzar en igualdad. Por eso seguimos reforzando las políticas activas de empleo dirigidas a las mujeres, especialmente a aquellas mayores de 45 años que necesitan apoyo para reincorporarse al mercado laboral", ha afirmado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos centros privados y tres públicos sacan las mejores notas de la Selectividad en Castellón
  2. De empleado a propietario de un negocio en Salera: Un joven de 24 años revoluciona el emprendimiento en Castellón
  3. Agrio final para un gigante citrícola de Castellón: entra en fase de liquidación
  4. Así queda el calendario escolar 26/27 en Castellón: cuándo comenzará el curso y los megapuentes
  5. Las dos playas de Castellón que National Geographic señala como las mejores de la provincia
  6. Los 115 municipios de Castellón que aspiran a instalar cámaras en sus accesos con el nuevo plan de la Diputación
  7. Paso histórico en las obras del corredor mediterráneo: cambian un kilómetro de vía al ancho internacional
  8. En la PAU de Castellón 'manda' Pau: el alumno con mejor nota elige quedarse en la UJI

Empleo para 93 mujeres de Castellón y con prioridad a las mayores de 45 años: estas son las condiciones para ser contratadas

Empleo para 93 mujeres de Castellón y con prioridad a las mayores de 45 años: estas son las condiciones para ser contratadas

El calor se queda en Castellón y la previsión apunta a más novedades

El calor se queda en Castellón y la previsión apunta a más novedades

Europa ratifica el acuerdo comercial con EEUU: los frutos secos y la ganadería de Castellón, entre los damnificados

Europa ratifica el acuerdo comercial con EEUU: los frutos secos y la ganadería de Castellón, entre los damnificados

El aeropuerto de Castellón sumará una empresa puntera de pintura de aviones: 10 millones de inversión y 85 empleos

El aeropuerto de Castellón sumará una empresa puntera de pintura de aviones: 10 millones de inversión y 85 empleos

Furor por invertir en empresas de Castellón: más de un millón de euros en innovación

Furor por invertir en empresas de Castellón: más de un millón de euros en innovación

Nealis convierte su cambio de marca en un premio nacional

Nealis convierte su cambio de marca en un premio nacional

Castellón superará los 750.000 habitantes en 2041 y uno de cada tres castellonenses será extranjero

Castellón superará los 750.000 habitantes en 2041 y uno de cada tres castellonenses será extranjero

Todos los premiados en la nueva edición de los premios Faro del puerto de Castellón

Todos los premiados en la nueva edición de los premios Faro del puerto de Castellón
Tracking Pixel Contents