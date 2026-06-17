Europa ratifica el acuerdo comercial con EEUU: los frutos secos y la ganadería de Castellón, entre los damnificados

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, ratificado esta semana por el Parlamento Europeo, sigue generando recelos en el sector agrario valenciano. Aunque Bruselas defiende que el pacto aportará estabilidad a las relaciones comerciales entre ambos bloques y reducirá barreras para las exportaciones, la Unió Llauradora i Ramadera considera que el texto deja demasiados interrogantes abiertos y no protege adecuadamente a las producciones más sensibles.

La organización agraria ha criticado con dureza la aprobación del acuerdo al entender que mantiene una elevada inseguridad jurídica. Su principal preocupación radica en que Estados Unidos conserva capacidad para modificar determinadas medidas arancelarias o impulsar nuevas actuaciones comerciales de forma unilateral, una circunstancia que, a su juicio, resta garantías a largo plazo para agricultores y ganaderos europeos.

“Votar un acuerdo con normas que benefician a Estados Unidos nos parece, cuando menos, un atrevimiento por parte del Parlamento Europeo”, señalan desde la Unió. La organización considera que el texto deja cuestiones clave sin resolver y teme que futuras decisiones de la Administración estadounidense puedan alterar el equilibrio alcanzado en la negociación.

El acuerdo llega además en un contexto de creciente tensión comercial internacional, marcado por el regreso de políticas proteccionistas en algunos mercados y por la preocupación de numerosos sectores europeos ante una competencia cada vez mayor. En este escenario, la organización agraria lamenta que Bruselas no haya catalogado ningún producto agrario como especialmente sensible ni haya establecido mecanismos de protección más contundentes.

Cartel con las votaciones del acuerdo difundido por la Unió. / Mediterráneo

Los sectores que más inquietan a la organización son el vino, el aceite de oliva, los productos agroalimentarios transformados, parte de la ganadería y determinados cultivos de frutos secos. Se trata de actividades con una importante presencia en la Comunitat Valenciana y especialmente vulnerables a cambios en las condiciones comerciales o a la entrada de productos competidores.

Medidas insuficientes

Durante los meses previos a la votación la Unió trasladó sus preocupaciones tanto a la Comisión Europea como al Parlamento Europeo y a la Representación Permanente de España ante la UE. Entre sus propuestas figuraban la exclusión de algunos sectores del acuerdo o la creación de mecanismos de revisión rápida que permitieran reaccionar ante posibles decisiones unilaterales de Washington.

Aunque el Parlamento Europeo ha incorporado cláusulas de salvaguardia y herramientas para suspender determinadas medidas si se detectan perjuicios, la organización agraria considera que estos instrumentos podrían resultar insuficientes si se producen alteraciones comerciales reiteradas o con efectos estructurales sobre las explotaciones.

Por ello, reclama un seguimiento permanente de la aplicación del acuerdo y la activación inmediata de medidas correctoras si los sectores valencianos empiezan a sufrir pérdidas de competitividad o dificultades para acceder a los mercados.

La votación en la Eurocámara evidenció además la división política en torno al pacto. Los eurodiputados del PP votaron a favor, al igual que los del PSOE salvo una excepción. Vox y PNV optaron por la abstención, mientras que Compromís, Comuns, BNG, Podemos y EH Bildu rechazaron el acuerdo.