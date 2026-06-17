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Furor por invertir en empresas de Castellón: más de un millón de euros en innovación

Las firmas se dedican a ámbitos como la ciberseguridad, el sector aeroespacial o la economía circular

Encuentro con inversores celebrado en Castellón.

Encuentro con inversores celebrado en Castellón. / Mediterráneo

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Redacción

Redacción

Castellón

La creación de una nueva empresa no es una labor fácil. Uno de los aspectos que más preocupan a los emprendedores es la financiación de sus proyectos, especialmente en aquellos relacionados con sectores innovadores. Para superar estos obstáculos, en Castellón hay una plataforma de inversores que en los últimos días ha hecho balance del más de un millón de euros destinados a iniciativas de ámbitos variados.

Esta plataforma es el Club de Inversión Órbita, del CEEI Castellón, que ha celebrado su tercer encuentro anual de socios, y que se ha consolidado como el principal punto de encuentro de la comunidad inversora vinculada al programa de aceleración Órbita. La jornada, celebrada este martes en Masía Fuente la Reina, ha reunido a los inversores para repasar la actividad desarrollada durante los últimos años y abordar los retos y oportunidades futuras.

El responsable del CEEI, Justo Vellón, en el tercer encuentro anual del Club de Inversión Órbita.

El responsable del CEEI, Justo Vellón, en el tercer encuentro anual del Club de Inversión Órbita. / Mediterráneo

Inversión privada

Toda esta experiencia se resume en una red de 60 socios, que acumula 13 inversiones y suma más de un millón de euros destinados a la financiación de estos proyectos. Desde su creación en 2018, el Club de Inversión Órbita se ha convertido en una herramienta de referencia para canalizar inversión privada hacia startups innovadoras. A lo largo de estos años ha desarrollado diferentes fórmulas de financiación y modelos de gestión, adaptándose a las necesidades del ecosistema emprendedor y de sus propios socios.

En cuanto a los sectores relacionados con estas empresas, "abarcan sectores estratégicos como el aeroespacial, traveltech, ciberseguridad, tecnología aplicada o economía circular", destacan desde el CEEI. Además, las startups participadas "registran una tasa de supervivencia del 85%, un indicador que refleja la capacidad de los proyectos seleccionados para consolidarse y crecer", añaden.

Comunidad inversora

El presidente de CEEI Castellón, Justo Vellón, destacó durante la apertura del encuentro que esta cita se ha consolidado como un espacio para "compartir visión, hacer balance, fortalecer vínculos y seguir proyectando juntos el futuro de esta comunidad inversora". Además, recordó que este club permite acceder a financiación privada y ofrecer a los inversores un entorno profesional para coinvertir, compartir oportunidades y reducir riesgos. "Las cifras son importantes, pero lo verdaderamente relevante es el impacto que generamos cuando conectamos capital, conocimiento, experiencia y compromiso", afirmó.

Noticias relacionadas y más

El club ofrece a sus miembros acceso a formación especializada, participación en las decisiones de inversión, seguimiento de las startups participadas, oportunidades de mantener contactos y acceso a proyectos previamente analizados por un equipo profesional. Asimismo, permite acercar la inversión en empresas innovadoras a personas con distintos niveles de experiencia en estos terrenos.

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