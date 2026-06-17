Incidencias de tráfico en Castellón por obras: cortes de carril y lentitud circulatoria

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:25 horas.

AP-7

Oropesa (km 409 - 410) : Obras, sentido decreciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Moncofa (km 455): Obras, sentido creciente, Carril cortado, tráfico lento

N-340

Alquerias del Niño Perdido (km 958 - 959) : Obras, sentido decreciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Alquerias del Niño Perdido (km 963): Obras, sentido creciente, Desvío obligatorio

CV-10

Benlloc (km 50 - 55) : Obras, sentido creciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado La Torre d'en Domènec (km 55) : Obras, sentido creciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Sant Mateu (km 80 - 81): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-12

Ares del Maestrat (km 0 - 4): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-124

Cintorres (km 15 - 21): Obras, sentido creciente y decreciente, sentido cortado

CV-13

Benlloc (km 3 - 16): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-135

Sant Mateu (km 0 - 10): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-15

Vall d'Alba (km 11 - 25): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-164

Albocàsser (km 2): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-213

Navajas (km 1 - 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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N-232