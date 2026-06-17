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Incidencias de tráfico en Castellón por obras: cortes de carril y lentitud circulatoria

La circulación en la provincia se ve afectada por diversas obras

Imágen de la AP-7 en Castellón

Imágen de la AP-7 en Castellón / DGT

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Laura Fernández

Laura Fernández

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:25 horas.

AP-7

  • Oropesa (km 409 - 410): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
  • Moncofa (km 455): Obras, sentido creciente, Carril cortado, tráfico lento

N-340

  • Alquerias del Niño Perdido (km 958 - 959): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
  • Alquerias del Niño Perdido (km 963): Obras, sentido creciente, Desvío obligatorio

CV-10

  • Benlloc (km 50 - 55): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • La Torre d'en Domènec (km 55): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Sant Mateu (km 80 - 81): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-12

  • Ares del Maestrat (km 0 - 4): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-124

  • Cintorres (km 15 - 21): Obras, sentido creciente y decreciente, sentido cortado

CV-13

  • Benlloc (km 3 - 16): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-135

  • Sant Mateu (km 0 - 10): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-15

  • Vall d'Alba (km 11 - 25): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-164

  • Albocàsser (km 2): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-213

  • Navajas (km 1 - 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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  • Morella (km 54 - 60): Obras, sentido creciente y decreciente, Restringido paso a vehículos con ancho superior a 2 m

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