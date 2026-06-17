Incidencias de tráfico en Castellón por obras: cortes de carril y lentitud circulatoria
La circulación en la provincia se ve afectada por diversas obras
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El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:25 horas.
AP-7
- Oropesa (km 409 - 410): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
- Moncofa (km 455): Obras, sentido creciente, Carril cortado, tráfico lento
N-340
- Alquerias del Niño Perdido (km 958 - 959): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
- Alquerias del Niño Perdido (km 963): Obras, sentido creciente, Desvío obligatorio
CV-10
- Benlloc (km 50 - 55): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- La Torre d'en Domènec (km 55): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Sant Mateu (km 80 - 81): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-12
- Ares del Maestrat (km 0 - 4): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido
CV-124
- Cintorres (km 15 - 21): Obras, sentido creciente y decreciente, sentido cortado
CV-13
- Benlloc (km 3 - 16): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-135
- Sant Mateu (km 0 - 10): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-15
- Vall d'Alba (km 11 - 25): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-164
- Albocàsser (km 2): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-213
- Navajas (km 1 - 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
N-232
- Morella (km 54 - 60): Obras, sentido creciente y decreciente, Restringido paso a vehículos con ancho superior a 2 m
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