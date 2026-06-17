Nealis convierte su cambio de marca en un premio nacional

Nealis ha logrado uno de los grandes reconocimientos nacionales del sector de la comunicación corporativa. La compañía castellonense ha sido galardonada con el Premio Dircom Ramón del Corral en la categoría de Rebranding por el proyecto que transformó al histórico Grupo Gimeno en el nuevo holding empresarial.

El premio fue entregado la noche del martes en el Teatro Calderón de Madrid durante la 9ª edición de estos galardones, considerados una referencia en España para la comunicación corporativa, institucional y de marca. En esta edición se reconocieron los 24 mejores proyectos del año entre cerca de 300 candidaturas.

El jurado ha destacado el proceso de transformación de Nealis como un rebranding concebido no solo como un cambio visual, sino como una herramienta estratégica para ordenar la nueva etapa de crecimiento del grupo y alinear sus compañías bajo una identidad común.

Fotografía de los galardonados en los Premios Dircom Ramón del Corral. / Mediterráneo

La directora corporativa de Comunicación de Nealis, Carolina Beguer, ha subrayado que el reconocimiento supone “un inmenso orgullo” y pone en valor el talento interno que ha participado en un proceso “valiente y estratégico”. Según ha señalado, Nealis nació para proyectar la verdadera dimensión y ambición de la compañía.

El cambio de marca está vinculado al Plan Estratégico de la empresa, que fija como objetivo alcanzar los 1.000 millones de euros de facturación en 2030. El proyecto ha contado con el acompañamiento de Summa, en branding; Prodigioso Volcán, en narrativa y plataforma de marca; y Rosebud, en la campaña de lanzamiento.

150 años de historia

Nealis es la evolución de Grupo Gimeno, una compañía con más de 150 años de historia. El grupo opera en cuatro grandes áreas: Agua y Medioambiente, Instalaciones y Servicios, Infraestructuras y Hospitality. Actualmente integra más de 40 empresas, cuenta con presencia en todo el territorio nacional y suma más de 7.000 profesionales.

En la misma edición de los Premios Dircom Ramón del Corral también fueron reconocidas compañías como Sabadell, BBVA, CaixaBank, Iberdrola, Repsol, Aqualia, Ecoembes, ESIC, Ilunion, Moeve, Naturgy o Choví.