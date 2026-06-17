Sanitat reprograma cirugías ante el déficit de personal del Hospital de Vinaròs

El Hospital Comarcal de Vinaròs está reprogramando cirugías en los últimos días ante una situación de déficit de personal. Según han confirmado desde la Conselleria de Sanitat, el centro sanitario de la capital del Baix Maestrat "está ajustando la actividad quirúrgica a la disponibilidad de personal y reprogramando algunas cirugías de cara a la incorporación de nuevos especialistas en julio". No obstante, matizan que la programación tiene en cuenta la prioridad clínica de cada paciente.

Desde la Conselleria de Sanitat no concretaron a qué especialidad corresponde el déficit, no obstante, desde el sindicato CSIF aseguraron que esta situación obedece a la falta de anestesistas por lo que estas semanas se están suspendiendo y reprogramando intervenciones quirúrgicas en este centro sanitario. Aunque no pudieron precisar la cantidad de cirugías afectadas, sí que indicaron que son operaciones no urgentes. El déficit de personal especializado es un problema recurrente en el departamento de salud más septentrional de la provincia de Castellón, hasta el punto de que la Conselleria de Sanitat había tomado medidas como declarar plazas de difícil cobertura. De hecho, a finales del año pasado se convocaron 94 plazas de dificil cobertura para ese departamento mediante concurso de méritos que todavía no ha concluido.

Hace escasos días, con ocasión de la presentación del plan de verano, que incluye la apertura de ocho consultorios en la provincia de Castellón y el refuerzo de 19 centros, condicionado a la disponibilidad de personal, para cubrir el incremento de afluencia turística y al derecho al descanso del personal, los sindicatos auguraron problemas. En concreto, Alejandro Calvente, del sindicato CESM, se refirió al déficit de especialistas, como anestesistas y otorrinolaringólogos.