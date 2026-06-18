Las 5 noticias del día que no te puedes perder
Descubre la información de actualidad más importante de la mano del periódico Mediterráneo
El Periódico Mediterráneo te acerca la actualidad de Castellón con una selección de las 5 noticias más destacadas del día, en una jornada marcada por el hallazgo del hombre sin vida en un congelador de Castelló.
El detenido por el hallazgo de un cadáver en un congelador de Castelló ha participado este jueves en la reconstrucción de los hechos en el piso de la plaza Pintor Sorolla, donde los agentes de la Policía Nacional y la Científica permanecieron más de dos horas investigando. El hombre de 39 años fue arrestado el martes en Peñíscola tras la denuncia por agresión sexual de una trabajadora del hogar.
👉🏻 Conoce los detalles haciendo clic aquí.
Pablo Hernández ha expresado su orgullo e ilusión tras oficializarse su renovación con el CD Castellón hasta 2029. En su primer año como primer entrenador, Hernández ha destacado la gran conexión lograda entre el equipo y la afición, asegurando que la competitividad demostrada y las bases asentadas esta temporada serán la clave para volver a pelear por el ascenso.
👉🏻 Conoce los detalles haciendo clic aquí.
Castellón es la provincia de España con mayor peso de vivienda nueva sin vender sobre su parque residencial, alcanzando un 4,85% de todas las viviendas existentes en Castellón, sumando 21.838 pisos. Los expertos explican que este desfase proviene del boom inmobiliario. Aunque este stock acumulado se redujo un 3,57% en el último año, el ritmo es insuficiente para paliar un déficit residencial que también se replica a escala nacional.
👉🏻 Conoce los detalles haciendo clic aquí.
La cadena de supermercados de proximidad Oromarket, que contaba con siete locales en Castellón, Orpesa y Cabanes, ha cerrado definitivamente tras el fallecimiento de su dueño y arrastrar un pasivo de unos dos millones de euros. El negocio, nacido en 2008 y caracterizado por sus amplios horarios y su oferta de marcas importadas, dejó vacíos locales muy céntricos y transitados.
👉🏻 Conoce los detalles haciendo clic aquí.
Los ministros de Economía e Industria, Carlos Cuerpo y Jordi Hereu, se reunieron con sectores productivos, para evaluar el plan de respuesta ante la crisis de Oriente Medio, cuyos efectos se prolongarán unos meses más. Durante el encuentro, el secretario general de Ascer, Alberto Echavarría, calificó de "limitadas" las ayudas actuales y alertó del sobrecoste de futuros cambios regulatorios.
👉🏻 Conoce los detalles haciendo clic aquí.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pueblo de Castellón donde Joaquín Prat ha encontrado refugio tras ser padre: menos de 2.000 vecinos, olivos milenarios y la puerta de la Serra d'Espadà
- Agrio final para un gigante citrícola de Castellón: entra en fase de liquidación
- Dos centros privados y tres públicos sacan las mejores notas de la Selectividad en Castellón
- De empleado a propietario de un negocio en Salera: Un joven de 24 años revoluciona el emprendimiento en Castellón
- Así queda el calendario escolar 26/27 en Castellón: cuándo comenzará el curso y los megapuentes
- Las dos playas de Castellón que National Geographic señala como las mejores de la provincia
- Los 115 municipios de Castellón que aspiran a instalar cámaras en sus accesos con el nuevo plan de la Diputación
- Paso histórico en las obras del corredor mediterráneo: cambian un kilómetro de vía al ancho internacional