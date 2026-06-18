Las 5 noticias del día que no te puedes perder

El Periódico Mediterráneo te acerca la actualidad de Castellón con una selección de las 5 noticias más destacadas del día, en una jornada marcada por el hallazgo del hombre sin vida en un congelador de Castelló.

Galería: El detenido por el cadáver del congelador de Castellón entra en el piso para la reconstrucción / Erik Pradas / Erik Pradas | Gabriel Utiel

El detenido por el hallazgo de un cadáver en un congelador de Castelló ha participado este jueves en la reconstrucción de los hechos en el piso de la plaza Pintor Sorolla, donde los agentes de la Policía Nacional y la Científica permanecieron más de dos horas investigando. El hombre de 39 años fue arrestado el martes en Peñíscola tras la denuncia por agresión sexual de una trabajadora del hogar.

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Pablo Hernández, en el entrenamiento del CD Castellón. / GABRIEL UTIEL

Pablo Hernández ha expresado su orgullo e ilusión tras oficializarse su renovación con el CD Castellón hasta 2029. En su primer año como primer entrenador, Hernández ha destacado la gran conexión lograda entre el equipo y la afición, asegurando que la competitividad demostrada y las bases asentadas esta temporada serán la clave para volver a pelear por el ascenso.

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Construcción de un edificio de viviendas. / Alberto Ortega - Europa Press

Castellón es la provincia de España con mayor peso de vivienda nueva sin vender sobre su parque residencial, alcanzando un 4,85% de todas las viviendas existentes en Castellón, sumando 21.838 pisos. Los expertos explican que este desfase proviene del boom inmobiliario. Aunque este stock acumulado se redujo un 3,57% en el último año, el ritmo es insuficiente para paliar un déficit residencial que también se replica a escala nacional.

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.CASTELLON.CIERRE TIENDAS OROMARKET. / ERIK PRADAS / MED

La cadena de supermercados de proximidad Oromarket, que contaba con siete locales en Castellón, Orpesa y Cabanes, ha cerrado definitivamente tras el fallecimiento de su dueño y arrastrar un pasivo de unos dos millones de euros. El negocio, nacido en 2008 y caracterizado por sus amplios horarios y su oferta de marcas importadas, dejó vacíos locales muy céntricos y transitados.

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Encuentro de los ministros Cuerpo y Hereu con sectores productivos españoles. / Mediterráneo

Los ministros de Economía e Industria, Carlos Cuerpo y Jordi Hereu, se reunieron con sectores productivos, para evaluar el plan de respuesta ante la crisis de Oriente Medio, cuyos efectos se prolongarán unos meses más. Durante el encuentro, el secretario general de Ascer, Alberto Echavarría, calificó de "limitadas" las ayudas actuales y alertó del sobrecoste de futuros cambios regulatorios.

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