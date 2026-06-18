El 94,66% del alumnado de 3 años de Infantil de Castellón consigue plaza en uno de los cuatro primeros centros solicitados

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha publicado este jueves las listas definitivas de admisión de Infantil y Primaria para el curso 2026-2027. Los resultados reflejan que el 94,66% por ciento del alumnado de 3 años de Infantil de la provincia de Castellón ha obtenido plaza en alguno de los cuatro primeros centros elegidos por las familias durante el proceso de admisión.

En total en la provincia de Castellón serán 4.331 alumnos los que han sido admitidos en Infantil de 3 años. De ellos, 3.052 son nuevos alumnos y otros 1.279 se incorporarán automáticamente desde las aulas de 2 años.

En el conjunto de la Comunitat, los alumnos de Infantil de 3 años ascienden a 33.385. De ellos 27.781 niños y niñas iniciarán la etapa escolar de 1º de Infantil el próximo curso. A esta cifra se suman los 6.104 alumnos que este año han comenzado su escolarización en aulas de 2 años y que pasarán automáticamente a las clases de 3 años.

La correspondencia entre las preferencias de las familias y las plazas asignadas más baja es la que se da en la provincia de Castellón (94,66%), ya que en Alicante se sitúa en el 97,17% y en Valencia, este porcentaje alcanza el 96,15%. Asimismo, el 97,80% del alumnado de 1º de Infantil ha obtenido plaza en alguno de los centros elegidos durante el proceso de admisión.

Los colegios más solicitados

En cuanto a la demanda de plazas, un centro de Castellón se sitúa entre los 10 centros que han registrado un mayor número de solicitudes en relación con la oferta disponible en la Comunitat Valenciana. El primero ha sido el Centro Privado Comenius Centre Educatiu (València), el Centro Privado La Purísima (Torrent), el Centro Privado Salesianos-San Juan Bosco (València), el CEIP Costa Blanca (Alicante), el CEIP Les Terretes (Torrent), el Centro Privado Santa Ana (València), el CEIP Mestalla (València), el CEIP Mediterráneo (Alicante), el CEIP Carles Salvador (Castellón de la Plana) y el Centro Privado Fasta Madre Sacramento (Torrent).

En Castellón los 10 centros más solicitados son:

CEIP Carles Salvador (Castelló de la Plana) Centro privado Escuelas Pías (Castelló de la Plana) CEIP Isidoro Andrés Villarroya (Castelló de la Plana) CEIP Estepar (Castelló de la Plana) Centre Privat Lope (Castelló de la Plana) CEIP Juan G. Ripollés (Castelló de la Plana) CEIP Santa Àgueda (Benicàssim) CEIP Censal (Castelló de la Plana) CEIP Miralcamp (Onda) CEIP Boqueres (Almassora)

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Elección de la lengua base

En este proceso de admisión, las familias han podido seleccionar la lengua base en la que sus hijos recibirán la enseñanza marcando esta opción como preferente en la solicitud. Además, como principal novedad de este curso, el alumnado ya escolarizado ha tenido la posibilidad de solicitar un cambio de lengua base dentro de su mismo centro educativo, siempre que se indicara el Número de Identificación del Alumnado (NIA) y esta opción figurara como primera preferencia.

En el caso de las unidades de Infantil 3 años de las zonas de predominio lingüístico valenciano, se catalogarán 963 unidades en Lengua Base Valenciano (el 54,65% del total) y 799 unidades en Lengua Base Castellano (el 45,35% del total). Por su parte, en las zonas de predominio lingüístico castellano se catalogarán 268 unidades en Lengua Base Castellano (el 97,81% del total) y seis unidades en Lengua Base Valenciano (el 2,19% del total).

De este modo, tras la elección de las familias, el 52,41% de las unidades de Infantil 3 años tendrá el castellano como lengua base y el 47,59% de las unidades, el valenciano, unos porcentajes que reflejan el equilibrio de las dos lenguas en la Comunitat Valenciana.

En cuanto a la posibilidad de cambio de la lengua base dentro de un mismo centro, menos de 1,5% de las solicitudes presentadas tenían esta finalidad.

Alegaciones y matrícula

Tras la publicación de las listas definitivas, las familias podrán presentar alegaciones interponiendo un recurso de alzada ante la dirección territorial competente en materia de educación en el plazo de un mes, tanto para Infantil como para Primaria. El recurso de alzada se debe presentar mediante el trámite de solicitud general única de iniciación y tramitación telemática de procedimientos ante la Generalitat, dirigida a la Dirección Territorial de Educación correspondiente.

El alumnado que ha sido definitivamente admitido deberá formalizar la matrícula. El trámite podrá realizarse de forma telemática a través de adminova.gva.es entre el 18 y el 29 de junio, mientras que quienes opten por la modalidad presencial podrán formalizarla del 18 de junio al 2 de julio.