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La Diputación impulsa el despegue de Castellón como destino turístico de excelencia

La institución provincial potencia el incremento de visitantes de la mano de infraestructuras estratégicas como el aeropuerto y la promoción

El equipo de gobierno provincial, encabezado por su presidenta, Marta Barrachina, en el aeropuerto con su directora general, Raquel París.

El equipo de gobierno provincial, encabezado por su presidenta, Marta Barrachina, en el aeropuerto con su directora general, Raquel París. / MEDITERRÁNEO

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Redacción

Redacción

Castellón

La Diputación impulsa el despegue de la provincia de Castellón como destino turístico de excelencia de la mano de infraestructuras estratégicas como el aeropuerto y con iniciativas de promoción y diversificación.

El equipo de gobierno provincial, a las puertas del arranque del verano, ha celebrado este jueves una nueva jornada de Diputació dels Pobles, que ha tenido lugar precisamente en el aeropuerto de Castellón por su contribución al crecimiento del número de viajeros.

“Iniciamos la campaña de verano con el objetivo puesto en seguir la tendencia positiva en cuanto a visitantes y pernoctaciones, y, para lograrlo, sumamos sinergias con el aeropuerto de Castellón para la promoción de nuestra provincia en aquellos mercados con conexión aérea”, ha expresado la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina.

"Valor al alza"

La máxima dirigente provincial ha destacado "el valor al alza" de la base de Vilanova d'Alcolea, con 16 rutas aéreas para este año, "una cifra que muestra y demuestra la importancia del aeropuerto como gran motor de conectividad e internacionalización”. Barrachina también se ha referido a otros datos, en esta línea, como los 300.000 pasajeros y las más de 11.500 operaciones registradas durante el año pasado.

Al dinamismo del aeropuerto, que también se plasma en el área industrial con el reciente anuncio de la llegada de la empresa Aeronáutica Gestión, se suma el refuerzo de la promoción turística en los destinos con conexión aérea por parte del Patronato Provincial de Turismo durante los últimos meses. De hecho, a principios de este mismo mes de junio el vicepresidente y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, y técnicos participaron junto a Turespaña, Comunitat Valenciana y el aeropuerto en las presentación de la provincia de Castellón a agentes de viajes tanto en Bolonia y Manchester con motivo de las nuevas conexiones aéreas.

Hasta Montreal (Canadá)

El Patronato también estuvo presente con sus técnicos en Montreal para informar sobre la oferta turística de la provincia por la puesta en marcha de un vuelo a València. Al respecto, Andrés Martínez ha explicado que “los agentes de viajes de estos mercados se han mostrado muy receptivos a la oportunidad de contar con un nuevo destino como es la provincia de Castellón entre las diferentes opciones que pueden ofrecer a sus clientes”.

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Más allá, desde la Diputación inciden en la riqueza paisajística, histórica, cultural y gastronómica, así como en su potencial cicloturista. Se da la circunstancia de que Castellón será protagonista este año en la Vuelta. “Las dos etapas que recorrerán la provincia los días 27 y 28 de agosto es una muestra de la gran apuesta de la institución provincial por hacer del deporte uno de los grandes motores de promoción y desarrollo de Castellón”, ha añadido la presidenta de la Diputación. Dicha gran prueba moviliza en torno a 3.000 personas con la caravana y genera alrededor de 250.000 euros diarios solo en pernoctaciones y restauración.

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