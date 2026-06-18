Feijóo da un espaldarazo a Barrachina con la elección de Castellón para acoger el foro nacional de diputaciones del PP

Castellón acogerá la segunda edición del Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del Partido Popular, un encuentro de trabajo nacional de los populares que congregará a más de medio millar de asistentes.

La cita, según ha podido saber Mediterráneo, se celebrará durante los días 2 y 3 de julio en el Auditori i Palau de Congressos de la capital de la Plana. La formación ya ha activado la convocatoria y ha comenzado a movilizar para la ocasión a sus diferentes cargos orgánicos a través de la Vicesecretaría de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, en manos de Elías Bendodo. De hecho, está prevista la asistencia de dirigentes del partido de toda España e, incluso, se prevé que sea el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien protagonice la clausura del encuentro.

Recoge el testigo de Ávila

Esta nueva convocatoria del foro da continuidad a la primera edición, que se celebró en Ávila en el 2022. Busca principalmente compartir propuestas y buenas prácticas para reforzar el papel de estas instituciones en la cooperación municipal, la prestación de servicios públicos, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades. Además, incluirá encuentros con los portavoces que estén en la oposición y tratará de avanzar en un modelo más moderno, útil y eficaz para las diputaciones, los cabildos y Consells.

La elección de Castellón para su celebración representa un espaldarazo a la gestión de la presidenta del PP de Castellón, Marta Barrachina. La dirigente provincial viene liderando distintas reivindicaciones, algunas en organismos nacionales como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) o el Gobierno de España. Entre ellas figura la necesidad de mejora del actual sistema de financiación de las entidades locales, la urgencia de la actualización de las entregas a cuenta o la supresión de las reglas fiscales por el perjuicio que suponen para ayuntamientos y diputaciones.

Menos de un año para elecciones

Barrachina también viene encabezando exigencias desde Castellón como la reforma de la ley de Costas por parte del Ejecutivo central o la defensa de la industria cerámica, clave para la provincia, ante las distintas administraciones, como ocurre con la Unión Europea, donde están puestas todas las miradas en estos momentos.

Asimismo, el foro nacional y la visita de Feijoo se producirán en un momento político relevante, pues queda ya menos de un año para la celebración de las elecciones municipales. Una cita con las urnas en las que los populares tratarán de revalidar los buenos resultados obtenidos en la provincia en el 2023, los cuales permitieron a Barrachina recuperar la Diputación con mayoría absoluta, al sumar 14 de los 27 diputados a pesar de que se produjo la entrada de Vox a la corporación provincial.