Castellón revalida su liderazgo en el auge turístico: los visitantes que eligen la provincia

Castellón mantiene su liderazgo en el crecimiento turístico en la Comunitat Valenciana. La provincia registra un mes más el incremento más elevado de la autonomía en la ocupación de los hoteles, llegando a vender ocho de cada diez plazas en la primera quincena de julio.

Así lo asegura la patronal hotelera Hosbec, que hace balance del arranque del mes y sitúa la ocupación en sus establecimientos en el 78,6%. Este dato implica una mejora de nuevo puntos porcentuales respecto al 69,5% registrado en el mismo periodo del 2025, lo que "confirma la buena dinámica observada durante los últimos meses y sitúa a la provincia en una posición muy favorable de cara al verano".

El perfil

¿Qué turistas deciden conocer la provincia de Castellón? El mercado nacional sigue siendo el gran protagonista, representando el 78,6% de los clientes alojados en establecimientos hoteleros. No obstante, también se aprecia un fortalecimiento de algunos mercados internacionales, especialmente Reino Unido, que eleva su cuota hasta el 4,7%, prácticamente el doble que hace un año. Francia (2,5%), Alemania (1,8%), Portugal (1,6%), Rumanía (1,4%) e Italia (1,3%) completan los principales mercados emisores.

La mejora de la actividad se refleja igualmente en la categoría hotelera predominante de la provincia. Los hoteles de 4 estrellas alcanzan una ocupación media del 78,8%, frente al 69,6% de la primera quincena de junio de 2025, lo que evidencia un notable incremento de la demanda tanto vacacional como de escapadas de corta duración.

Además, las perspectivas para la segunda mitad del mes mantienen el tono positivo. Las reservas ya confirmadas alcanzan el 77,7%, un nivel muy similar al de la ocupación efectivamente registrada en la primera quincena y que anticipa un cierre de junio especialmente sólido para el sector hotelero castellonense.

En toda la Comunitat

Respecto a otros destinos de la Comunitat Valenciana, según Hosbec, la ocupación hotelera confirma un excelente arranque de verano. La Costa Blanca y Alicante anticipan unas Hogueras con lleno técnico, tras una primera quincena por encima del 81%, y con Benidorm al 88,5%, Además, València se dispara por encima del 92% con el liderazgo indiscutible del turista internacional.