Más viejos, más solos y 'salvados' por la inmigración: así será la población de Castellón en 2041

La gente atrae a más gente. La población que vive en Castellón no ha dejado de crecer en los últimos años, al calor de la mejora de la economía y el empleo, y de aquí al 2041 dará otro estirón. En apenas quince años la provincia superará los 750.000 habitantes, un incremento que se dará gracias a la llegada de ciudadanos procedentes de otros países. De hecho, los nacidos en España y residentes en Castellón apenas variarán, mientras que el peso de los inmigrantes se duplicará. Hoy los extranjeros representan el 23,2% de la población de la provincia, mientras que en 2041 serán el 34,2%.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha hecho públicas este miércoles las proyecciones de población 2026-2041 y Castellón ganará en los próximos quince años 109.000 habitantes. Así, la provincia pasará de los 640.900 residentes con los que cuenta en la actualidad a los algo más de 750.100 de 2041. O dicho de otra manera: en la próxima década y media Castellón contará con un 17% más de residentes, un incremento que supondrá todo un reto y disparará la demanda de viviendas, servicios sanitarios o infraestructuras.

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El incremento de la cifra de habitantes en la provincia tiene una sola explicación y se llama inmigración. Así, mientras los residentes nacidos en España apenas aumentarán (pasarán de los 491.923 de ahora a los 493.380 del 2041), los extranjeros darán un nuevo empuje al censo y superarán los 256.700. Y en el conjunto de la Comunitat ocurrirá prácticamente lo mismo: la población crecerá por encima del 16% y el peso de los foráneos también se disparará.

Las proyecciones de población del INE dibujan un Castellón con más habitantes y también más envejecido. Dentro de quince años, los mayores de 65 años representarán el 26,4% de los residentes (hoy son el 20,5%), mientras uno de cada cinco vecinos de la provincia tendrá más de 70 años ( ahora suponen el 14,7%).Y otro apunte más: la edad media de la población, que en la actualidad es de 44,4 años, no dejará de aumentar hasta situarse en 47,1 años en 2040.

Dentro del puzle de datos y estadísticas presentadas este jueves hay muchos detalles para el optimismo. Y uno de los más importantes es que el número de nacimientos comenzá a aumentar. Para este año, el INE prevé 4.236 alumbramientos en la provincia, una cifra que en 2040 llegará a 5.581. Las defunciones también irán claramente a más y pasarán de las 5.722 de este ejercicio a las 7.290 dentro de 14 años.

Auge de los hogares unipersonales

Lo que también cambiará en los próximos quince años es la composición de los hogares. Castellón sumará hasta 2041 casi 48.000 nuevos hogares hasta un total de 309.724. Eso sí, estos serán cada vez más pequeños. De hecho, los hogares en los que vive una sola persona pasarán a ser los más frecuentes en la provincia y alcanzarán los 98.787 (hoy son 78.804). Los integrados por dos personas alcanzarán los 94.810, mientras que los hogares con tres personas serán 53.865 y, los de cuatro y más miembros, 62.262.