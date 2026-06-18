Cierre definitivo de una cadena de supermercados de Castellón: este es el futuro que le espera a sus locales

La venta de productos de alimentación está concentrada en grandes cadenas implantadas a nivel nacional, que en muchas ocasiones tienen su origen en otros países europeos. Un modelo en el que coexisten algunas propuestas específicas, centradas en la proximidad, la apertura en domingos y festivos y la ubicación céntrica de sus locales.

Durante años, varios municipios de Castellón contaron con una cadena de estas características, que llegó a sumar siete establecimientos en Orpesa, de donde surgió, además de Cabanes y la propia ciudad de Castelló. Este negocio, Oromarket, cerró sus puertas recientemente. Entre sus locales más conocidos estaba el ubicado en el entorno de Marina d'Or, en Orpesa, o en espacios tan transitados como la plaza Huerto Sogueros o la calle Asensi de Castelló.

Despido de los empleados

La firma cuenta con un pasivo de unos dos millones de euros, y tras el cierre de los supermercados se tramitó un ERE para el despido de toda su plantilla, compuesta por más de 30 personas. Ahora, los puntos de venta permanecen vacíos, pero hay una oportunidad para que vuelvan a abrir sus puertas con una nueva marca y un concepto comercial semejante.

Según ha podido saber Mediterráneo, existe una oferta de compra por parte de un importante grupo nacional de la distribución comercial, que asumiría la unidad productiva de la compañía y los alquileres correspondientes a sus céntricos puntos de venta.

Exterior de la tienda situada en la plaza Huerto Sogueros de Castelló. / ERIK PRADAS

Origen en Orpesa

Oromarket nació en Orpesa en 2008, con la denominación de Oroyes. Comenzó con la comercialización de productos de vending y con una especialización en marcas importadas de países como Rumanía o Italia. En 2013 se dio el salto principal de la empresa, con una ampliación de su gama de artículos y su expansión con la apertura de locales de pequeño formato, un modelo que permite abrir todos los días del año con un amplio horario junto a zonas densamente pobladas.

El cierre de las tiendas fue progresivo. Muchos de sus antiguos compradores, como en Orpesa, destacaron su tristeza al echar de menos este formato de tienda de alimentación de proximidad. La compañía, que ya no tiene página web, llevaba casi cuatro años sin actualizar sus redes sociales, aunque en el mes de septiembre pasado lanzaron ofertas para sumar trabajadores en su localidad de origen. El fallecimiento de su dueño, explicaron sus clientes, fue decisivo en la desaparición de la actividad. Ahora se está a la espera de que se materialice la oferta de compra.