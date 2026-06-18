Compromís denuncia que el PP ha recortado 40 millones de euros para la construcción de escuelas en Castellón

El portavoz de Educación de Compromís, Gerard Fullana, y la diputada autonómica por Castellón, Verònica Ruiz, han denunciado este jueves en una comparencia en Castelló el “desmantelamiento sistemático” de las infraestructuras educativas en la provincia por parte del gobierno de Juanfran Pérez Llorca, con un recorte de cerca de 40 millones de euros durante la legislatura.

Fullana ha afirmado que “esta situación no tiene precedentes en democracia, el PP ha llevado a cabo el mayor recorte de infraestructuras educativas que han sufrido nunca las comarcas de Castellón”, y ha añadido que “el Botànic dejó planificadas y presupuestadas más de medio centenar de actuaciones para modernizar centros educativos y acabar con los barracones, pero el PP ha decidido borrar esos proyectos del mapa”.

De Benicarló a Betxí

Entre los proyectos suprimidos se encuentran los 19,6 millones de euros previstos para el IES Ramón Cid de Benicarló, los 11 millones del IES Borriol, los 6,32 del que tenía que ser un nuevo instituto escuela en Albocàsser y los 2,3 millones destinados la escuela infantil Pequelar de Betxí.

El portavoz ha aseverado que “en tres años de legislatura, el PP autonómico solo ha sido capaz de sumar cuatro obras nuevas que no estaban aprobadas antes del mes de julio de 2023 en las comarcas de Castellón", tratándose de actuaciones en los municipios de Vall d’Alba, Orpesa, Benicarló y Castelló.

Fullana ha hecho hincapié en que, a diferencia de la época del Botànic, que presupuestaba la totalidad de cada obra, la consignación vigente para acometer estas obras nuevas es de 400.000 euros y no supera en muchos casos el 5% del total necesario en cada caso. “En tres años de gobierno la ejecución de estas cuatro obras ha sido del 0%”, ha constatado el portavoz autonómico de Educación de Compromís.

Durante la última legislatura del Botànic se presupuestaron al completo 79 actuaciones en las comarcas de Castellón, de las cuales 12 para tramitar directamente desde Consellería y 67 vía Edificant. “El PP en tres años ha recortado buena parte de este presupuesto y las pérdidas de inversión ascienden a 39,2 millones de euros, un balance claramente negativo cuando sumamos las cuatro actuaciones del PP y restamos los recortes que ha ejercido en obras que ya estaban presupuestadas de antes y preparadas para tramitación”, ha destacado Fullana.

Sin ejecución en la capital de la Plana

La diputada autonómica por Castellón, Verònica Ruiz, ha apuntado que “la ejecución real de las inversiones educativas en las comarcas de Castellón durante 2025 ha sido prácticamente inexistente, tanto de los cuatro proyectos sumados desde 2023 como los que fueron aprobados por el Botànic en la segunda mitad de la pasada legislatura y están prácticamente paralizados”.

Según Ruiz, “si hay una ciudad que simboliza el abandono del PP es Castelló de la Plana con proyectos como los Conservatorios de Castelló, el IES Vicent Castell o el IES Crémor que continúan sin avances reales pese a estar presupuestados. La consellera Ortí acumula promesas, anuncios y titulares, pero cuando se revisan los datos aparece la realidad: ejecución cero. El alumnado, las familias y la comunidad educativa siguen esperando unas infraestructuras que el PP ha decidido dejar en un cajón”, ha recalcado la diputada.

Desde la coalición valencianista también han criticado que es "especialmente grave que el gobierno de Pérez Llorca ejecute estos recortes en infraestructuras educativas en las comarcas de Castelló, mientras destinará en seis años más de 12 millones de euros de forma ilegal a los colegios Torrenova y Miralvent de Betxí, vinculados al Opus Dei y que segregan al alumnado por sexo”, ha afirmado Fullana.