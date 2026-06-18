El diseñador afincado en Castelló Higinio Mateu recibe un premio nacional a su trayectoria profesional
El galardón reconoce un cuarto de siglo de trabajo en el sector de la moda y supone un nuevo respaldo a la carrera de un diseñador que ha convertido la alta costura en su sello personal desde Castelló
El diseñador de alta costura afincado en Castelló Higinio Mateu ha sido distinguido con el Premio Nacional El Suplemento a la Trayectoria Profesional, un reconocimiento que pone en valor sus 25 años de dedicación al mundo de la moda, el diseño a medida y la artesanía.
Mateu ha recibido el galardón con "enorme ilusión, humildad y gratitud", tal y como ha expresado públicamente tras conocer la concesión del premio. El diseñador ha destacado que este reconocimiento le invita a mirar atrás y recordar un camino marcado por el aprendizaje, el esfuerzo y la pasión por una profesión que le ha permitido acompañar a miles de mujeres en algunos de los momentos más importantes de sus vidas.
A lo largo de su trayectoria, Higinio Mateu se ha consolidado como una de las referencias de la alta costura en la Comunitat Valenciana, desarrollando su trabajo desde sus ateliers de Castellón y Valencia. Su propuesta se ha caracterizado por la confección artesanal, la exclusividad y la atención personalizada a cada clienta.
El diseñador también ha querido compartir este reconocimiento con todas las personas que le han acompañado durante estos años. En su mensaje de agradecimiento ha recordado a clientas, familias, colaboradores, amigos y profesionales que han formado parte de su trayectoria y han contribuido a hacer posible este recorrido.
"Este premio no marca una meta, sino un nuevo impulso para seguir creando, soñando y construyendo historias a través de la alta costura", ha señalado Mateu, quien ha reafirmado su compromiso con una forma de entender la moda basada en la cercanía, la excelencia artesanal y el trato humano.
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