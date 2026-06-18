El diseñador afincado en Castelló Higinio Mateu recibe un premio nacional a su trayectoria profesional

El diseñador de alta costura afincado en Castelló Higinio Mateu ha sido distinguido con el Premio Nacional El Suplemento a la Trayectoria Profesional, un reconocimiento que pone en valor sus 25 años de dedicación al mundo de la moda, el diseño a medida y la artesanía.

Mateu ha recibido el galardón con "enorme ilusión, humildad y gratitud", tal y como ha expresado públicamente tras conocer la concesión del premio. El diseñador ha destacado que este reconocimiento le invita a mirar atrás y recordar un camino marcado por el aprendizaje, el esfuerzo y la pasión por una profesión que le ha permitido acompañar a miles de mujeres en algunos de los momentos más importantes de sus vidas.

A lo largo de su trayectoria, Higinio Mateu se ha consolidado como una de las referencias de la alta costura en la Comunitat Valenciana, desarrollando su trabajo desde sus ateliers de Castellón y Valencia. Su propuesta se ha caracterizado por la confección artesanal, la exclusividad y la atención personalizada a cada clienta.

El diseñador también ha querido compartir este reconocimiento con todas las personas que le han acompañado durante estos años. En su mensaje de agradecimiento ha recordado a clientas, familias, colaboradores, amigos y profesionales que han formado parte de su trayectoria y han contribuido a hacer posible este recorrido.

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"Este premio no marca una meta, sino un nuevo impulso para seguir creando, soñando y construyendo historias a través de la alta costura", ha señalado Mateu, quien ha reafirmado su compromiso con una forma de entender la moda basada en la cercanía, la excelencia artesanal y el trato humano.