El doctor Guillermo Ferrán, premio Boldó del colegio de Médicos de Castellón

El jurado de los Premios Boldó ha concedido el Premio Boldó 2026 al doctor Guillermo Ferrán Martínez por su extensa y destacada trayectoria al servicio de la sanidad pública valenciana, así como por su contribución a la asistencia sanitaria, la gestión hospitalaria y la formación de profesionales médicos.

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Castellón (COMCAS) y la Diputación de Castellón reconocen, con estos premios, la labor humana, profesional, científica y de servicio de los médicos, así como su compromiso con la sociedad castellonense.

El galardón sirve para rendir homenaje a la figura del doctor Boldó, una de las personalidades médicas de la provincia en el siglo XX. El doctor Enrique Boldó fue una figura clave en la medicina moderna de Castellón en su faceta de cirujano y de formador de varias generaciones de profesionales que pasaron por su servicio en el Hospital General Universitario de Castellón.

Jurado de los Premios Boldó, con el presidente del Comcas, Carlos Vilar, a la cabecera. / COMCAS

Doctor Guillermo Ferrán Martínez, Premio Boldó 2026

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia en 1976 y especialista en Medicina Interna desde 1981, el doctor Guillermo Ferrán inició su trayectoria profesional como Médico Interno Residente (MIR) en el Hospital General de Castellón. Posteriormente, ejerció como médico de atención primaria en diferentes municipios de la provincia, entre ellos Catí, la Vall d’Uixó y la Vall d’Alba.

A lo largo de más de cuatro décadas de ejercicio profesional, ha desempeñado responsabilidades en el sistema sanitario valenciano. Fue facultativo especialista en Medicina Interna del Hospital General de Castellón, jefe de los servicios de Urgencias del Hospital Gran Vía y del General de Castellón, director médico del Hospital General de Castellón y gerente del Departamento de Salud de Castellón.

Su experiencia en gestión sanitaria le llevó a ser nombrado como director general de Asistencia Sanitaria de la Generalitat valenciana.

Paralelamente a su actividad asistencial y directiva, el doctor Ferrán ha desarrollado una intensa labor docente, impartiendo formación en ámbitos como la electrocardiografía, la salud mental, la medicina de urgencias, la atención al paciente crítico, la medicina familiar y comunitaria y la diabetes. Asimismo, ha participado activamente en la formación de médicos residentes y en programas universitarios dirigidos a personas mayores.

Ponente en numerosos cursos y jornadas científicas, autor de diversas comunicaciones y publicaciones, y miembro de múltiples comisiones hospitalarias e instituciones sanitarias, también desempeñó el cargo de vicepresidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Castellón (COMCAS)

Con la concesión del Premio Boldó 2026, el jurado reconoce una trayectoria marcada por el compromiso con la excelencia profesional, la vocación de servicio público y la mejora continua de la asistencia sanitaria, valores que han convertido al doctor Guillermo Ferrán Martínez en una figura de referencia de la medicina y la gestión sanitaria en la Comunitat Valenciana.

La entrega de los Premios Boldó 2026 tendrá lugar este jueves 25 de junio, a las 19:00 horas, en el Palacio Provincial de la Diputación de Castellón, en un acto que reunirá a representantes institucionales, profesionales y miembros de la sociedad castellonense para reconocer la trayectoria y contribución de los galardonados.