Pablo Ruiz será ordenado sacerdote este sábado en Castellón: «Mi madre me vio la cara y se dio cuenta de que era verdaderamente feliz»

Pablo Ruiz tiene 25 años y es natural de Caravaca de la Cruz (Murcia). Llegó a la Diócesis de Segorbe Castellón siendo adolescente e ingresó en el Seminario Diocesano Redemptoris Mater, en Betxí. Cursó Bachillerato en el Seminario Diocesano Mater Dei y emprendió los estudios de Filosofía y Teología que terminará este año. Él es uno de los seis seminaristas que será ordenado sacerdote este sábado en la concatedral de Santa María en Castelló por el obispo Casimiro López. En una entrevista a Mediterráneo explica cómo descubrió su vocación y cómo ve la relación de los jóvenes con la Iglesia actualmente.

¿Cuándo descubriste tu vocación sacerdotal?¿Recuerdas cómo fue y qué sentiste?

La descubrí gracias a una fuerte crisis que tuve cuando era más pequeño, una crisis que me hizo cuestionarme muchas cosas, y que, sin darme cuenta me llevó al vacío más absoluto. Tenía amigos que no me daban la felicidad, fracasé en los estudios, y mi madre enfermó gravemente, tres sufrimientos que me llevaron a rebelarme contra Dios, y preguntarle “¿por qué permites esto en mi vida?”. También sufría porque no me aceptaba cómo tenía el físico, que era delgado.... y todo esto llevaba a una cosa, a no sentirme querido por nadie, pensaba que el amor no existía. Todo esto me llevó a revertir todo esto con la violencia y las peleas callejeras, las fiestas y el afecto; por afecto hacía lo que fuese, me daba igual. Casi por obligación fui a unas catequesis del Camino Neocatecumenal, y fue ahí donde gratis se me dio aquello que yo estaba buscando, ser feliz y dar sentido a mi vida. Me dijeron que había un Dios que me quería tal cual yo era. Me acuerdo que iba muy triste y siempre salía con mi corazón transformado. Y, en uno de estos días en mi habitación, casi al límite, le pregunté a Dios si quería que lo dejase todo por Él y fuese al seminario, y salió la lectura de los apóstoles pescando toda la noche, y al final del todo decía: “lo dejaron todo y lo siguieron”. Ahí cambió mi vida, me dio un vuelco de 180 grados, y hasta el día de hoy.

Pablo Ruiz / OBISPADO DE SEGORBE CASTELLÓN

¿Cómo reaccionó tu familia cuando les transmitiste que habías sentido la llamada de Dios?

Al principio como todas las madres les cuesta dejar salir a su hijo, pero fue cuando ella vino a verme con mi familia que la cosa cambió, me vio la cara y se dio cuenta que yo era verdaderamente feliz. Al contrario que en mi casa que era un muerto viviente, siempre triste, y ahí mis padres ya descansaron.

¿Cuánto tiempo llevas en el seminario Redemptoris Mater?

Llevo doce años de los cuales uno y medio ha sido de misión en Aragón, y otro año y medio en el sur del Portugal, en la región del Alentejo.

¿Cómo es tu día a día allí?

Levantarnos a las 6.00, para las 6.30 rezar Laúdes, o bien la Eucaristía, tras la cual nos vamos a desayunar y, posteriormente, después de hacer los trabajos de fregar platos y arreglar las cosas, ir a la universidad, lo que nos lleva una hora. A las 14.00 volvemos y comemos todos juntos. Luego de la comida un poco de trabajo y cuando acabamos tenemos un poco de tiempo libre para dormir, estudiar o hacer deporte. Y en la tarde tenemos otro poco de tiempo para seguir estudiando, y hacer el rezo de la tarde, para ya cenar y dormir. Los fines de semana son diferente porque podemos salir con las familias, que ahora explicaré el sentido.

¿Qué formación recibes?

Lo que más importa para nosotros es la comunión, y ¿qué es la comunión?. Es el milagro de ver personas diferentes que se pueden amar, perdonar, es el morir a tus apetencias, y así encontrar la felicidad. Otro aspecto importante es la estética en la predicación, la forma de vestir, la forma en cómo se come, es todo un ritual. ¿Para qué? para descubrir la belleza, para el día de mañana poder ver otro que está mal y anunciarle esta belleza; la belleza la descubrimos en todo lo que hacemos, porque la belleza es la que salvará el mundo. Es muy importante el asistir a nuestra comunidad en la parroquia, porque nuestra formación como cristianos se forja ahí principalmente, con la escucha de la Palabra de Dios, la Eucaristía, y la comunión entre los hermanos, donde el corazón se sitúa y puede descansar, porque un corazón que nunca se sitúa va dando bandazos y nunca puede reposar, y esa es nuestra suerte, situarnos y descansar en los brazos de Cristo que siempre te acoge.

Los seis presbíteros que serán ordenados sacerdotes este sábado en Castellón. / Mediterráneo

El sábado ¿vendrá tu familia a verte? ¿Cuál es el momento que esperas con mayor ilusión?

Si. El momento llamado de “plegaria de ordenación” que dice: “renueva en sus corazones el espíritu de santidad”, porque al final ser presbítero es dejar en las manos de Dios que Él haga la obra, ¿cómo? Con el regalo de la precariedad, de que no está en mis fuerzas convertir a la gente, o ser mejor que nadie, sino que a través del descubrimiento de mis pecados, miserias y debilidades hay un Dios que “redime”, es decir, que todo lo hace nuevo y puedes apoyarte en Él, y así algo que le cuesta tanto a la sociedad de hoy en día: depender totalmente de otro, pero esto es un descubrimiento y una gracia.

¿Has tenido alguna preparación especial estos días de cara a la ordenación?

La preparación es el retiro, es decir, estar solo con Dios para que sea Él quien hable en medio de las tensiones que aparecen o el miedo, que son cosas muy humanas que aparecen. Y ahí está el Señor que consuela profundamente el corazón.

Una vez ordenado, ¿sabes si te quedarás en la diócesis?

Una vez ordenado efectivamente, estaré sirviendo en esta misma Diócesis de Segorbe-Castellón.

¿Cómo ves la relación de los jóvenes con la Iglesia actualmente?

Hoy los jóvenes buscan más una Iglesia que esté en salida, que los encuentre, que no buscan tanto una institución cuanto una respuesta a preguntas profundas: ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Hay algo que dé sentido al sufrimiento? ¿Existe un amor que no falle? Pero hay una sed de felicidad, de verdad y amor auténtico, y yo creo que si los sacerdotes saben mostrar eso los jóvenes saben muy bien donde está la verdad.

¿Qué te gustaría aportar como sacerdote?

El anuncio de la esperanza frente a una época de la ansiedad, el acompañamiento personal, ayudar a las personas a encontrarse con el amor de Jesucristo, que los jóvenes descubran su vocación a la santidad, acercar a los jóvenes al amor y la familia, que descubran el significado esponsal de su cuerpo, y sobre todo ser cercano a ellos e invertir mi tiempo en ellos, y darle lo más grande, los sacramentos.

¿Cuál es el mayor cambio que ha comportado para ti el seguimiento de la vocación sacerdotal, a nivel del día a día?

Primero ha sido reconciliarme con mi historia entera, pedir perdón a mi padre, y reconciliarme con mi Padre del cielo, reconciliarme con la enfermedad de mi madre, aceptarme cómo soy. También ser testigo de la providencia divina, que diga lo que diga Dios siempre confiar en Él, que siempre es mejor el plan de Dios a lo que yo pueda pensar. También las veces que Dios ha tirado por tierra mis planes de cómo tenía que ser la vocación, eso me ha ayudado mucho. Y ver que Dios me quiere a través de las personas que nos guían en el Seminario, y descubrir dos aspectos de Dios muy importantes que son: la ternura y su misericordia. Correr la carrera por una corona que no se marchita, pues primero Dios y luego todo lo demás.

¿Qué les dirías a los jóvenes que estén sintiendo esa vocación, como tú?

Que no tengan miedo. Cuando Dios llama, no viene a quitar nada, sino a dárnoslo todo. Muchas veces pensamos que seguir una vocación es renunciar a una felicidad, pero mi experiencia ha sido justamente la contraria: cuando uno responde al Señor descubre una alegría y una libertad que no encontraba en ningún otro lugar. También les diría que no intenten resolverlo todo solos, que recen, escuchen la Palabra de Dios y que se dejen acompañar por la Iglesia y tengan paciencia en los tiempos del Señor. Y sobre todo, que sean generosos. Si sienten que Dios les está llamando, que no cierren el corazón por miedo, Cristo no engaña a nadie, yo he comprobado que vale la pena dejarlo todo por Él, porque lo que Él da es infinitamente más grande que lo que uno entrega.