La paradoja del mercado inmobiliario en Castellón: 21.838 viviendas nuevas sin vender en plena crisis residencial

Encontrar una vivienda a un precio asequible se ha convertido en una carrera de obstáculos para miles de familias de Castellón. La oferta disponible es escasa, los alquileres encadenan máximos históricos y la compra de una vivienda resulta cada vez más complicada por el encarecimiento de los precios. Sin embargo, detrás de esta realidad se esconde una paradoja: Castellón es la provincia de España con mayor peso de vivienda nueva sin vender sobre su parque residencial.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha publicado este jueves el informe sobre el estoc de vivienda nueva 2025 y la conclusión es que la provincia acumula 21.838 pisos nuevos pendientes de comprador. La cifra supone el 4,85% de todas las viviendas existentes en Castellón, el porcentaje más elevado del país y muy por encima de la media nacional, situada en el 1,67%.

El dato llama especialmente la atención porque llega en un momento en el que promotores, inmobiliarias y compradores coinciden en señalar la falta de producto disponible en el mercado. La explicación está en que gran parte de ese estoc no siempre se encuentra en las zonas donde existe una mayor demanda o responde a las necesidades actuales de los compradores.

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria / Tomàs Moyà - Europa Press

De hecho, Castellón figura entre las provincias con mayor volumen de vivienda nueva acumulada desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. Solo Madrid, Barcelona, Alicante y Sevilla concentran más estoc en términos absolutos. La provincia representa el 4,82% de toda la vivienda nueva sin vender que existe en España.

Un 3,57% menos que hace un año

Pese a ello, el excedente continúa reduciéndose lentamente. Durante 2025 el estoc cayó un 3,57%, al pasar de 22.646 a 21.838 viviendas, lo que indica que el mercado sigue absorbiendo parte del excedente heredado de los años de expansión urbanística, aunque a un ritmo insuficiente.

A nivel nacional, España cuenta con un estoc de viviendas nuevas sin vender de 452.670, casi el 6 % menos que un año antes. Más del 60% se acumula en cuatro comunidades: Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunitat Valenciana.

Desde que arranca la serie histórica en 2005, el mayor excedente de vivienda nueva sin vender se alcanzó en 649.780 en 2009, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. A partir de ahí cayó hasta 2023, cuando este volumen aumentó, al igual que lo hizo en 2024.