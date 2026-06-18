Pendientes del nuevo reglamento de 'bous al carrer': los cambios confirmados y lo que sigue en el aire

La Comunitat Valenciana estrenará el 1 de enero la nueva normativa reguladora de los espectáculos de bous al carrer. Unas actividades que constituyen la columna vertebral de las fiestas de numerosas localidades de Castellón, que es la zona del territorio autonómico donde más eventos se desarrollan.

La reglamentación recibió el pasado viernes el visto bueno del Consell, pero todavía no ha sido publicada. Se espera que la aparición sea inminente, y será en ese momento cuando se pueda ver todo el articulado y también la letra pequeña de aquellos aspectos que más controversia han suscitado durante el largo periodo de tramitación. Entre los colectivos más pendientes están la Federación de Peñas de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana o el Colegio de Veterinarios, que en los últimos días han expresado sus certezas y sus dudas ante lo que deparan las nuevas normas.

Novedades

El presidente de la federación de peñas, Germán Zaragozá, expresa su decepción ante aspectos como los festejos de formación para aficionados menores de edad, pero añade que el nuevo reglamento "incluye varias novedades que nos parecen positivas". Una de ellas es la concreción sobre quién es participante en un tipo de espectáculo. "No solo será quien esté dentro del recinto, sino también los que estén en la parte baja del cadafal, en la parte de arriba de las barreras o en un burladero de protección individual".

A la hora de concretar, las personas que estén detrás de los barrotes de un cadafal se consideran participantes en una franja de dos metros, "de modo que se pintará una línea que marque la distancia desde los barrotes". Con esta puntualización se quiere ganar en seguridad.

Encierros y voluntarios

Otro detalle que destaca Zaragozá tiene que ver con algunos encierros de cerriles, "que podrán volver al centro de concentración de animales si no actúan el mismo día en la plaza". Los animales estarán menos tiempo en los corrales, y se enviarán al festejo en el mismo día.

Además, indica que desaparece la figura de profesional taurino cuando este acto se desarrolle en una plaza fija, como las de Castelló, Vinaròs, Vall d'Alba u Orpesa. "De esta manera, no se solapan funciones", expone. En cuanto al número de voluntarios en localidades pequeñas, "hasta ahora debían ser 10, pero en municipios de menos de 500 habitantes será suficiente con seis", apunta Zaragozá.

Seguridad y calor

Otra mejora que menciona tiene que ver con la consolidación de elementos que ya eran frecuentes en este tipo de festejos, como la obligación de que haya un servicio de megafonía y carteles con pictogramas para impedir la presencia de menores de 16 años y gente bajo los efectos del alcohol o drogas.

Las olas de calor, cada vez más frecuentes, han inspirado algunos de los artículos del reglamento. El organizador y el director del festejo tendrán potestad para suspender un acto de bous al carrer ante un calor excesivo. Un supuesto que se otorgará también si consideran que llueve de manera excesiva.

Cadafals y veterinarios

Tal y como ya se había dado a conocer, la altura de los cadafals pasa de 1,9 a 2 metros, se regulan los espectáculos en los que hay talanqueras de madera a modo de barrera, y se especifican los sistemas de resistencia de los cadafals, si bien tendrán una moratoria de cinco años para su aplicación.

Desde el Consell Valencià de Col·legis Veterinaris (CVCV) lamentan no tener el texto completo, ya que solo recibieron el articulado referido a los integrantes de su profesión, y consideran que se ha perdido "una oportunidad histórica" para avanzar en el bienestar animal y homologar la regulación autonómica valenciana a las del resto del país. Al no conocer aún en su integridad la literalidad del decreto, el CVCV "se reserva manifestar su opinión final hasta tener acceso al mismo, así como emprender posibles acciones posteriores antes de su entrada en vigor".