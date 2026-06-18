Lo peor del calor está por llegar: las temperaturas se disparan este fin de semana en Castellón

Desde hace varias semanas, la provincia vive una situación meteorológica anómala. Durante la primera mitad de junio los termómetros han alcanzado valores poco habituales para estas fechas del año. En Castellón, el mercurio ha superado los 30 grados y los modelos ya prevén que el calor se intensifique y se mantenga durante los próximos días. Se espera que las máximas sigan aumentando y rocen los 40 grados.

Los climatólogos ya han advertido de la entrada este fin de semana de una dorsal de origen subtropical que se extenderá desde el norte de África hasta el continente europeo. Esto se traduce en la llegada de una masa de aire cálida que provocará un disparo de las temperaturas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) las temperaturas medias previstas para este fin de semana y la próxima semana podrían alcanzar valores récord para esas fechas, al menos desde 1950.

Un viernes de altas temperaturas

Al igual que las jornadas anteriores, las temperaturas tropicales volverán a marcar la noche del viernes. En todo el litoral, el mercurio superará los 20 grados, oscilando entre los 21 y 23 grados. Estos valores aumentarán con el paso de las horas, lo que dejará temperaturas por encima de los 30 grados en prácticamente toda la provincia. Estas son las máximas pronosticadas para mañana:

L'Alcora : 33 grados

: 33 grados Atzeneta del Maestrat : 33 grados

: 33 grados Segorbe : 32 grados

: 32 grados Onda : 32 grados

: 32 grados Montanejos : 32 grados

: 32 grados Benlloch : 31 grados

: 31 grados Les Coves de Vinromà : 31 grados

: 31 grados Zorita del Maestrazgo: 31 grados

Máximas para el viernes 19 de junio / Aemet

Se espera que los termómetros de todo el territorio superen la barrera de los 30 grados hasta última hora de la tarde, cuando el mercurio descenderá ligeramente. A pesar del descenso, los valores se mantendrán en torno a los 27 grados.

La Aemet no alerta de avisos meteorológicos relevantes para el viernes. Los cielos estarán marcados por intervalos nubosos que se mantendrán a lo largo de toda la jornada, evolucionando a nubes altas con el paso de las horas. También, se pronostican vientos flojos de dirección variable con aumentos ocasionales de intensidad.

El mercurio se dispara

De cara al fin de semana, las temperaturas del viernes continuarán en aumento. El sábado los termómetros de prácticamente toda la provincia superarán la barrera de los 30 grados, alcanzando los 35 grados en Onda, L'Alcora y Atzeneta del Maestrat.

Temperaturas para el sábado 20 de junio / Aemet

Para el domingo, las máximas se dispararán con valores térmicos que rozarán los 40 grados. Estas son las máximas pronosticadas para el domingo según Aemet:

Atzeneta del Maestrat : 37 grados

: 37 grados L'Alcora : 36 grados

: 36 grados Segorbe : 35 grados

: 35 grados Onda : 35 grados

: 35 grados Les Coves de Vinromà : 35 grados

: 35 grados Zorita del Maestrazgo: 35 grados

Temperaturas para el domingo 21 de junio / Aemet

El calor se intensifica la próxima semana

La próxima semana, Castellón vivirá temperaturas extremas. Los modelos meteorológicos pronostican que varios termómetros del interior norte y sur de la provincia alcanzarán los 38 grados. Unos valores térmicos que se mantendrán e intensificarán con el paso de los días.

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Temperaturas para el lunes 22 de junio / Aemet

Estas es la previsión por municipios de cara a los próximos días según Aemet: