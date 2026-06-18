El PSPV-PSOE tilda de “burla absoluta” que Castellón carezca de nuevas infraestructuras sociales en 2026 pese a las listas de espera

El PSPV-PSOE de Castellón ha advertido de que el proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2026 no contempla la construcción de ninguna nueva infraestructura social en la provincia. La portavoz de Políticas Sociales en Les Corts, Silvia Gómez, ha calificado de “burla absoluta” que las primeras cuentas bajo la responsabilidad del president, Juanfran Pérez Llorca, y la consellera castellonense Elena Albalat sentencien “una legislatura prácticamente en blanco para Castellón”.

Gómez ha afirmado que “estos presupuestos son el reflejo de lo poco que el PP cree en Castellón”, con un recorte estructural del 35% en las inversiones previstas para la provincia, de los casi 178 millones de 2023 a los 115 de 2026. “Cuando llega la hora de repartir las inversiones, Castellón siempre pierde con el PP. Nos recortan recursos, nos dejan sin proyectos y vuelven a tratarnos como una provincia de segunda”, ha remarcado.

"Una bofetada"

La diputada ha advertido de que estos presupuestos suponen “una bofetada” a las comarcas del interior y a su aspiración de ampliar servicios y generar nuevas oportunidades para fijar población. “Después de eliminar el plan Convivint, el Consell del PP no ha planteado ninguna alternativa. Han dejado pasar tres años sin abrir ningún camino nuevo y ahora presentan unas cuentas que tampoco dejan nada encarrilado para después”, ha señalado.

Entre las actuaciones que habían quedado planificadas se encontraban, según detallan, puntos de atención rural en Vistabella, Argelita, Pina de Montalgrao, Teresa y Viver. “El PP sabe que estos municipios sufren un envejecimiento más acusado y que necesitan recursos públicos de proximidad, y responde dejándolos sin ninguna alternativa”, ha criticado.

Además, la diputada vila-realense ha asegurado que las cuentas de 2026 “están fuera de la realidad y son poco más que un trámite”, ya que se aprobarán en pleno mes de julio, con el verano de por medio y menos de medio año por delante. “Con este calendario, incluso la poca inversión prevista tendrá muy difícil ejecutarse antes de final de año”, ha afirmado.

Miles de personas en la cola

La dirigente socialista ha lamentado que esta "parálisis" coincida con 3.787 personas esperando una plaza residencial pública y otras 1.051 pendientes de recibir una prestación de dependencia en marzo de 2026. “El Consell conoce perfectamente estas cifras y, aun así, no destina ni los recursos ni el esfuerzo necesario para reducir unas listas de espera que pesan sobre las personas más vulnerables”, ha denunciado.

“Pérez Llorca y Elena Albalat tenían la oportunidad de empezar a corregir el déficit social de Castellón al que nos abocó Mazón y han acabado avalando unos presupuestos que abandonan todavía más a nuestra provincia, que no dan respuesta a las listas de espera y que golpean especialmente al interior, donde cada servicio que falta hace aún más difícil mantener a la gente en los pueblos”, ha concluido Gómez.