Revolución en la atención telefónica sanitaria: adiós a las llamadas sin respuesta y conversaciones de menos de tres minutos

La aplicación GVA+Salut se ha convertido en un método ampliamente utilizado por la ciudadanía para pedir cita al médico de cabecera. Pero si se necesita a un especialista, el usuario debe enfrentarse a la tortura del teléfono. Es habitual que la línea del centro médico esté saturada, por lo que no es posible concertar fecha hasta pasados varios intentos. Para poner fin a este problema, la Conselleria de Sanitat ha licitado el anunciado proyecto de mejora, que se ayudará de la inteligencia artificial.

El departamento autonómico afirma que, cuando esté implantada esta nueva plataforma, las llamadas al centro de salud no durarán más de tres minutos de media. Lo que no cambia es el teléfono de atención, que será el habitual para pedir cita previa en el ambulatorio. Una vez se establezca contacto, responderá un asistente virtual que verificará la identidad mediante el número SIP. También se preguntará por el motivo de la consulta o los síntomas que tiene, de modo que se le asignará al profesional correspondiente. Además, se podrán modificar o anular las citas programadas. "Las conversaciones se desarrollarán mediante lenguaje natural", mencionan. Ya se han hecho pruebas piloto en centros como el de Columbretes, en Castelló.

Atención primaria

El despliegue de las mejoras se hará de manera gradual en los 846 puntos de atención primaria dependientes de la Conselleria de Sanitat. Esta administración apunta a la necesidad de resolver la actual situación. "Actualmente, alrededor del 60% de las llamadas dirigidas a atención primaria no llegan a ser atendidas debido al elevado volumen de solicitudes", reconocen. Un porcentaje que en momentos punta puede alcanzar el 90%, para exasperación de los usuarios.

Se espera que, con esta novedad plenamente operativa, se alcancen los 21 millones de llamadas al año en el conjunto del territorio valenciano. "El proyecto incorpora una visión multicanal de la relación con la ciudadanía. Además de la atención telefónica, la plataforma se integrará con canales digitales como la app GVA+Salut y el portal del paciente, de forma que el proceso de gestión de la demanda pueda realizarse de manera coherente desde distintos puntos de acceso", detallan. El presupuesto base de la licitación asciende a 18,7 millones de euros con IVA.