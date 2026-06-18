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Tráfico hoy en Castellón: obras causan afecciones y desvíos obligatorios en varias vías de Castellón

La circulación en la provincia se ve afectada por diversas obras

Imagen de una cámara de la DGT en la AP-7 a su paso por Castellón.

Imagen de una cámara de la DGT en la AP-7 a su paso por Castellón. / DGT

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Laura Fernández

Laura Fernández

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:35 horas.

AP-7

  • Alcalà de Xivert (km 378 - 379): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
  • Oropesa (km 409 - 410): Obras, sentido decreciente, Carril cortado

N-340

  • Nules (km 958 - 963): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Alquerias del Niño Perdido (km 958 - 959): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
  • Alquerias del Niño Perdido (km 963): Obras, sentido decreciente, Desvío obligatorio

CV-10

  • Benlloc (km 50 - 55): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • La Torre d'en Domènec (km 55): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Sant Mateu (km 80 - 81): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-12

  • Ares del Maestrat (km 0 - 4): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-124

  • Cintorres (km 15 - 21): Obras, sentido creciente y decreciente, sentido cortado

CV-13

  • Benlloc (km 3 - 16): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-135

  • Sant Mateu (km 0 - 10): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-15

  • Sierra Engarcerán (km 20 - 30): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Ares del Maestrat/Villafranca del Cid (km 59 - 62): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril cortado

CV-164

  • Albocàsser (km 2): Obras, sentido creciente, Carril cortado

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  • Navajas (km 1 - 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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