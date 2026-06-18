El caótico viaje de Toni Acosta a Castellón que terminó de la forma más inesperada: "Apareció una señora amorosa con un táper y naranja pelada"

Toni Acosta también tiene su propia historia con Castellón. La actriz y humorista canaria ha recorrido escenarios de toda España con una trayectoria muy reconocida en televisión, cine y teatro. Muchos espectadores la recuerdan por series como Policías, además de películas como Padre no hay más que uno o El mejor verano de mi vida. Pero su vínculo reciente con la provincia no llegó por una alfombra roja, sino por una peripecia de viaje que terminó con una familia castellonense convertida en improvisado salvavidas.

La propia intérprete lo contó en La Ruina, el podcast en el que los invitados comparten situaciones embarazosas, absurdas o directamente inolvidables. En su caso, la historia tenía destino final en Onda, municipio de la Plana Baixa donde debía actuar el 11 de abril. Iba de gira por España con un monólogo, sola, con su mochila, mientras la compañía había viajado un día antes para montar la escenografía.

El plan parecía sencillo sobre el papel: tren hasta Castellón y después un taxi hasta Onda. Pero la ruta empezó a torcerse desde el principio. Acosta explicó que se pierde con facilidad y que la geografía española la aprendió tarde... Entre estaciones, transbordos y horarios, el viaje la llevó primero a Tarragona para después cambiar de tren rumbo a Castellón.

El problema llegó precisamente en la parada clave. Según relató, el tren se detuvo en la capital de la Plana "solo nueve segundos". La gente bajó, pero ella no lo hizo. Cuando se dio cuenta, la siguiente parada ya era Sagunto. La actriz, que debía llegar a tiempo al Teatro Mónaco de Onda, se encontró de pronto fuera de ruta y con una función por delante.

Fue entonces cuando apareció la parte más humana de la historia. La solución surgió gracias a un pasajero y a sus padres, que se ofrecieron a llevarla en coche desde Sagunto hasta Onda. Acosta recordó especialmente a una señora “amorosa” que apareció con un táper y naranja pelada y cortada. Un detalle doméstico, sencillo y muy mediterráneo, que terminó formando parte del relato.

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A cambio, la actriz invitó a todos a ver el monólogo. “Llegué gracias a este señor y a sus padres”, resumió al contar una anécdota que convierte un despiste ferroviario en una pequeña historia de hospitalidad.