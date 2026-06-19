Las cinco casas más caras de Castellón: Villas frente al mar, mansiones históricas y precios prohibitivos de 3 a 5 millones de euros

Castellón también tiene su propio mapa del lujo inmobiliario. Más allá de las grandes capitales y de los destinos más mediáticos del Mediterráneo, la provincia esconde algunas propiedades capaces de competir por ubicación, tamaño e historia con las viviendas más exclusivas de la costa española. Entre Vinaròs, Benicàssim y Orpesa se concentran las casas más caras actualmente anunciadas, con precios que van de los tres a los cinco millones de euros.

Imagen de la propiedad inmobiliaria más cara de la provincia. / Idealista

La más cara de la lista que se puede encontrar en el conocido portal de idealista se encuentra en Vinaròs, en la zona de Salinas, junto a la avenida Gil d’Atrosillo. Se trata de un chalet independiente comercializado por cinco millones de euros. La vivienda cuenta con 680 metros cuadrados construidos, ocho habitaciones, garaje y un terreno que marca la diferencia: 150.200 metros cuadrados. Su descripción no solo habla de una casa de lujo, sino de una oportunidad para inversores, ya que la finca abre la puerta a proyectos como un camping, una residencia para mayores o incluso usos industriales. Jardín, piscina y tres plantas completan una propiedad difícil de encontrar por dimensiones.

Vivienda ubicada a primera línea de playa en Benicàssim. / Idealista

El segundo gran foco del lujo castellonense está en Benicàssim, especialmente en el entorno del Torreón y La Almadraba, una de las zonas más codiciadas del municipio. Allí aparece una villa en primera línea de playa situada en la calle Bernat Artola, por cuatro millones de euros. La propiedad, construida originalmente en 1940, dispone de 513 metros cuadrados y trece habitaciones. Su gran reclamo es evidente: estar frente al mar en una de las localizaciones más reconocibles de Benicàssim.

Villa histórica frente al mar en Benicàssim. / Idealista

En esa misma zona figura otra villa histórica frente al mar, también por cuatro millones de euros. Con 512 metros cuadrados y trece habitaciones, se presenta como una de las propiedades más representativas del litoral benicense. Su emplazamiento, junto al paseo marítimo y con vistas directas al Mediterráneo, la convierte en una pieza singular dentro del mercado inmobiliario de Castellón.

Esta propiedad se encuentra a 20 metros de la playa en Benicàssim. / Idealista

La lista continúa en el paseo Bernat Artola, donde se ofrece otra villa destacada por 3,1 millones de euros. La vivienda suma 351 metros cuadrados, once habitaciones y garaje incluido. Su principal atractivo es la cercanía al mar: apenas 20 metros la separan de una de las playas más valoradas de la zona. En este caso, el lujo no se mide solo en metros, sino en la posibilidad de vivir prácticamente sobre la arena, en uno de los tramos más buscados de Benicàssim.

Tres millones de euros es el precio de esta lujosa propiedad inmobiliaria. / Idealista

Orpesa completa el recorrido con una villa situada en la zona de Torre Bellver, La Renegà y Les Platgetes, anunciada por tres millones de euros. La operación incluye la vivienda y dos parcelas independientes de 500 metros cuadrados cada una. La propiedad, de 553 metros cuadrados y seis habitaciones, se ubica en primera línea de costa, dentro de una urbanización con vigilancia permanente las 24 horas.

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El patrón entre las cinco propiedades inmobiliarias más caras de la provincia en venta se repite: vistas al mar, grandes parcelas, viviendas singulares y ubicaciones donde apenas queda suelo disponible. En un mercado en el que la costa sigue siendo el gran imán, estas propiedades muestran la cara más exclusiva de Castellón.