Castellón supera los 30 muertos en espacios acuáticos en 2 años y medio: la mayoría son hombres y en playas

La provincia de Castellón supera los 30 fallecidos en espacios acuáticos en los dos últimos años y medio. Tras un mes de junio especialmente trágico, en el que ya se han producido el fallecimiento de 2 jóvenes, de 15 y 27 años en Almassora y Peñíscola, los expertos insisten en la importancia de tomar medidas de prevención para evitar riesgos. En una provincia con miles de kilómetros de playas en las que se concentran miles de residentes y turistas, este entorno es el que más suele concentrar este tipo de incidentes, sobre todo, con víctimas de 45 años en adelante y varones. Un ejemplo: en el 2025 fallecieron 13 personas en espacios acuáticos en Castellón, 11 de ellos hombres, y en el 2024 fueron 16, 15 de sexo masculino, según la web de la Escuela Segoviana de Socorrismo ahogamientos.com

Bañarse en zonas vigiladas

Desde la Federación Valenciana de Salvamento y Socorrismo resaltan la importancia de seguir una serie de consejos. La primera: "tratar de bañarse en espacios donde haya servicios de vigilancia y salvamento". En el caso de los menores, indican, tener en cuenta la supervisión adulta, con una distancia de un brazo máximo, respecto del menor. No confiemos en que por llevar un flotador no va a pasar nada. También, en el caso de los adultos, intentar estar acompañado, ya que, si hubiera algún problema podría alertar y pedir ayuda.

El peligro de las piscinas

En el caso de los menores, advierten que muchos de estos ahogamientos se producen en piscinas, o bien particulares o en hoteles en las que por su reducido tamaño no existe obligatoriedad de socorrista. Por ello, advierte de la importancia de vallar las piscinas sin socorrista, porque permite asegurarse de que no va a colarse un menor si la puerta no está abierta. "Por ley, la obligatoriedad del vallado se aplica solo a partir de una fecha de construcción, por lo que muchas piscinas carecen de vallado perimetral", asegura.

Falta de homogeneización

Otra de las dificultades de las que alerta la federación es la falta de homogeneización territorial en los servicios de salvamento, por lo que apela a actualizar y modernizar la legislación. "Cada ayuntamiento decide la temporada de los servicios de salvamento. Algunos, a partir del 15 de junio, cuando el 1 de junio ya hay gente en nuestras playas, otros lo incorporan en mayo durante los fines de semana. Luego los horarios, no tiene sentido empezar a las 11.00 horas", cuestiona. Otra carencia es la ausencia de una labor inspectora. También reivindica una norma autonómica que regule los requisitos mínimos para ser socorrista, los contenidos de la formación: "Llevamos 36 años peleando por un decreto", apunta.

Los consejos de la Guardia Civil

Por su parte la Guardia Civil ha comunicado una serie de consejos:

• Respetar siempre las indicaciones de los servicios de socorrismo y la señalización de las playas.

• No bañarse cuando ondee la bandera roja y extremar las precauciones con bandera amarilla.

• Vigilar de forma permanente a los menores, evitando confiar su supervisión a otros niños o distracciones como teléfonos móviles.

• Evitar el baño tras consumir alcohol o sustancias que puedan alterar la capacidad de reacción.

• No lanzarse al agua en zonas desconocidas o de escasa profundidad.

• Acceder al agua de forma gradual, especialmente tras una exposición prolongada al sol o después de realizar ejercicio físico intenso.

• Evitar alejarse excesivamente de la costa utilizando colchonetas, flotadores u otros elementos hinchables que puedan ser arrastrados por el viento o las corrientes.

• Respetar las balizas y zonas reservadas para embarcaciones y actividades náuticas.

• En caso de observar a una persona en peligro, avisar inmediatamente a los servicios de emergencia y evitar actuaciones de rescate para las que no se disponga de formación adecuada, ya que podrían poner en riesgo más vidas.

• Consultar la previsión meteorológica y el estado del mar antes de acudir a la playa.

• Seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y salvamento.

Atención a menores, ancianos o personas con poca experiencia

La Guardia Civil recuerda que muchos de los accidentes acuáticos pueden prevenirse mediante conductas responsables y una adecuada vigilancia, especialmente en el caso de menores, personas mayores y bañistas con escasa experiencia. La Guardia Civil de Castellón dispone además del Servicio Marítimo Provincial, especializado en la vigilancia y auxilio en el ámbito marítimo, que desarrolla labores preventivas y de respuesta ante incidencias que puedan producirse en el litoral de la provincia. Ante cualquier situación de emergencia, incidente o riesgo para las personas en el medio acuático, se recomienda contactar de inmediato con la Guardia Civil a través del teléfono 062 o Alercops.