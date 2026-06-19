Cerca de 600 personas de la diócesis de Segorbe Castellón participarán en la 68ª Peregrinación a Lourdes
La Hospitalidad diocesana de Nuestra Señora de Lourdes ha revisado el programa y el lema de este año: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”
La próxima semana, del 25 al 29 de junio, tendrá lugar la 68ª Peregrinación Diocesana a Lourdes, en la que participarán cerca de 600 peregrinos procedentes de toda la Diócesis de Segorbe-Castellón, según ha informado el obispado en su página web.
Por ello, el Obispo de la Diócesis, Casimiro López Llorente, ha mantenido este viernes un encuentro con los consiliarios y sacerdotes que acompañarán la peregrinación, con el objetivo de ultimar los detalles organizativos y pastorales del viaje.
En la reunión también han participado la presidenta de la Hospitalidad diocesana de Nuestra Señora de Lourdes, Noelia Nicolau, y el consiliario diocesano, Ignasi del Villar.
El encuentro ha servido para revisar el desarrollo de la peregrinación, coordinar la participación de los distintos grupos y repasar el programa previsto. También se ha profundizado en el lema de este año: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”.
Según han señalado los participantes, la preparación conjunta resulta clave para garantizar el buen desarrollo de la peregrinación, especialmente en una cita que moviliza a centenares de fieles, enfermos, voluntarios y acompañantes de toda la Diócesis.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pueblo de Castellón donde Joaquín Prat ha encontrado refugio tras ser padre: menos de 2.000 vecinos, olivos milenarios y la puerta de la Serra d'Espadà
- Cierre definitivo de una cadena de supermercados de Castellón: este es el futuro que le espera a sus locales
- Agrio final para un gigante citrícola de Castellón: entra en fase de liquidación
- Dos centros privados y tres públicos sacan las mejores notas de la Selectividad en Castellón
- De empleado a propietario de un negocio en Salera: Un joven de 24 años revoluciona el emprendimiento en Castellón
- Así queda el calendario escolar 26/27 en Castellón: cuándo comenzará el curso y los megapuentes
- Las dos playas de Castellón que National Geographic señala como las mejores de la provincia
- Los 115 municipios de Castellón que aspiran a instalar cámaras en sus accesos con el nuevo plan de la Diputación