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Cerca de 600 personas de la diócesis de Segorbe Castellón participarán en la 68ª Peregrinación a Lourdes

La Hospitalidad diocesana de Nuestra Señora de Lourdes ha revisado el programa y el lema de este año: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”

El obispo preside la reunión preparatoria de la peregrinación diocesana a Lourdes.

El obispo preside la reunión preparatoria de la peregrinación diocesana a Lourdes. / OBISPADO DE SEGORBE CASTELLÓN

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Redacción

Redacción

Castellón

La próxima semana, del 25 al 29 de junio, tendrá lugar la 68ª Peregrinación Diocesana a Lourdes, en la que participarán cerca de 600 peregrinos procedentes de toda la Diócesis de Segorbe-Castellón, según ha informado el obispado en su página web.

Por ello, el Obispo de la Diócesis, Casimiro López Llorente, ha mantenido este viernes un encuentro con los consiliarios y sacerdotes que acompañarán la peregrinación, con el objetivo de ultimar los detalles organizativos y pastorales del viaje.

En la reunión también han participado la presidenta de la Hospitalidad diocesana de Nuestra Señora de Lourdes, Noelia Nicolau, y el consiliario diocesano, Ignasi del Villar.

El encuentro ha servido para revisar el desarrollo de la peregrinación, coordinar la participación de los distintos grupos y repasar el programa previsto. También se ha profundizado en el lema de este año: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”.

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Según han señalado los participantes, la preparación conjunta resulta clave para garantizar el buen desarrollo de la peregrinación, especialmente en una cita que moviliza a centenares de fieles, enfermos, voluntarios y acompañantes de toda la Diócesis.

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