El Consell ejercerá la acusación popular en el caso de la enfermera asesinada en Benicàssim por su expareja

El pleno del Consell ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat a ejercitar la acción popular en el caso relacionado con el asesinato en Benicàssim de Ana María Sorribas, víctima de violencia sobre la mujer, que tuvo lugar en febrero de este año. Esta enfermera, de 65 años, fue asesinada por su expareja mientras se encontraba trabajando en el centro de salud de Benicàssim, el pasado 16 de febrero.

El presunto autor fue detenido en el propio centro sanitario y trasladado posteriormente a las dependencias de la Guardia Civil de Benicàssim. Se trata de Vicente G. V., de 71 años, de nacionalidad española, dentista y vecino de Castelló. Uno de los pacientes intentó interponerse antes del ataque entre el hombre, que entró con mucha virulencia en el ambulatorio, y el resto de pacientes. Sin embargo, el agresor logró zafarse y entrar en la consulta donde estaba la enfermera, su exmujer. Al llegar hasta ella, le asestó varias puñaladas mortales.

El objetivo de la actuación institucional de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad en caso de asesinatos de mujeres es aunar esfuerzos y visibilizar de forma conjunta el rechazo a los actos de violencia sobre la mujer, en aquellas situaciones en que se produzca la muerte de una mujer o de sus hijos o hijas en la Comunitat Valenciana.

Hay que recordar que a comienzos de año, otras dos mujeres María José Bou, de 48 años, y su hija Noemí, de 12, fueron víctimas de violencia machista, al ser asesinadas en Xilxes madre e hija por Abdelkader B., exmarido y padre, respectivamente, de ambas víctimas.