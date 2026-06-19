Economistas de Castellón abordan el impacto de la inteligencia artificial en su profesión

El Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Castellón ha celebrado este jueves el tercer encuentro provincial, una cita que ha vuelto a reunir a profesionales del ámbito económico, empresarial e institucional en torno a uno de los grandes retos actuales de la profesión: la transformación digital y la inteligencia artificial.

El acto, celebrado en el Real Casino Antiguo de Castellón y con la colaboración de Banco Sabadell, ha contado con una destacada asistencia y una excelente acogida por parte de los participantes, consolidando este encuentro como un espacio de referencia para compartir conocimiento, reflexionar sobre el futuro de la profesión y generar nuevas oportunidades de colaboración entre economistas, empresas, instituciones y futuros profesionales.

La jornada ha contado, además, con la presencia de miembros del equipo decanal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universitat Jaume I, así como con un número destacado de estudiantes universitarios, que no han querido perderse una sesión centrada en la situación actual y los principales retos de la que será su futura profesión. Su participación ha puesto de manifiesto el interés de las nuevas generaciones por conocer de cerca la evolución del papel del economista en un entorno marcado por la digitalización y la inteligencia artificial.

No es cuestión de futuro

Bajo el lema La transformación digital del economista: adaptación profesional e inteligencia artificial, la jornada puso de manifiesto que la digitalización no es ya una cuestión de futuro, sino una realidad presente que está transformando la forma de trabajar de los economistas en ámbitos como el asesoramiento, la fiscalidad, la auditoría, las finanzas, la consultoría y la gestión empresarial.

El encuentro ha contado con ponentes de primer nivel, que han abordado la temática desde perspectivas complementarias. Sara Argüello, secretaria general técnica del Consejo General de Economistas, ha ofrecido una visión global e institucional sobre la evolución de la profesión y la necesidad de que los economistas sigan apostando por la formación continua, la adaptación y el desarrollo de nuevas competencias digitales.

El CEO y fundador de Symplia, Raúl Soriano Benajes, ha centrado su intervención en la aplicación práctica de la inteligencia artificial en los despachos profesionales y en las empresas, mostrando cómo estas herramientas pueden ayudar a optimizar procesos, mejorar la eficiencia y aportar mayor valor añadido a los clientes.

Por su parte, Javier De Antonio Romero, senior manager en Technology Consulting en EY, ha analizado la transformación de la función financiera y la evolución del modelo operativo de la oficina del CFO, destacando el papel estratégico que la tecnología y la inteligencia artificial están adquiriendo en la toma de decisiones empresariales.

La jornada ha finalizado con la ponencia de Carolina San Miguel, formadora, consultora y speaker especializada en liderazgo, comunicación y marca personal, quien, bajo el título Adaptarse para liderar. Cómo seguir siendo imprescindibles en la era de la inteligencia artificial, ha realizado una intervención inspiradora centrada en la actitud, el liderazgo personal, la capacidad de adaptación y el valor diferencial de las personas en un entorno cada vez más tecnológico.