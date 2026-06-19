La enfermería alerta del déficit de matronas y sobrecarga laboral en Castellón, que se agudiza en verano

El Sindicato de Enfermería, SATSE, inicia una campaña para denunciar que el grave déficit de plantillas de matronas y la asfixiante sobrecarga laboral dinamitan el desarrollo de la especialidad en la Sanidad pública de la Comunidad Valenciana. En la provincia de Castellón hay 67 matronas en activo. Un estudio reflejaba, hace un año, que la provincia precisaría triplicar la cifra para cumplir ratios.

Las enfermeras especialistas en Obstétrico-Ginecología (matronas) denuncia que existen tres principales problemas que lastran el sistema asistencial: un alarmante déficit estructural de personal, el abuso sistemático de los contratos temporales y una sobrecarga de trabajo asfixiante que sufren a diario estas profesionales.

De hecho, hay Departamentos de Salud en la Comunidad donde la desproporción alcanza el límite extremo de una sola matrona para atender a 1.286 mujeres en edad fértil, mientras que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la ratio idónea de seguridad debe ser de una matrona por cada 400 mujeres de entre 15 y 45 años para garantizar un cuidado preventivo y asistencial digno.

Falta de matronas

Esta escasez de matronas tiene graves consecuencias en la Atención Especializada y en la Atención Primaria. En At. Especializada, el escaso número de matronas en activo provoca una sobrecarga de trabajo desmesurada y reduce drásticamente el tiempo de dedicación real que se puede prestar a cada paciente ingresada,lo que puede afectar gravemente a la seguridad clínica del parto, la calidad técnica de la atención sanitaria recibida y, por supuesto, la experiencia emocional de la madre. Por todo ello, la campaña del Sindicato de Enfermería sitúa como una línea roja innegociable el cumplimiento estricto del estándar internacional de una matrona por cada parto activo dentro de los paritorios de la Comunidad Valenciana.

En cuanto a las necesidades a nivel de la Atención Primaria, la principal necesidad es la creación de plazas estructurales en los centros de salud para que las matronas puedan ejercer con garantías sus competencias en el seguimiento del embarazo, la educación maternal, la formación integral en salud sexual y reproductiva, el cuidado integral de la mujer, etc.

Falta de plantillas y alta interinidad

Una posible solución a esta falta de plantillas y a la alta interinidad sería potenciar el empleo estable mediante un incremento drástico en la oferta de plazas de las próximas Ofertas Públicas de Empleo (OPE).

Otras reivindicaciones de las matronas son la mejora de sus condiciones laborales, que los paritorios tengan la misma consideración que los servicios especiales, que se compensen los sábados considerándolos como festivos y que se aborde la clasificación profesional de las matronas para que se ajusten a la realidad universitaria de Bolonia.

Problema del verano

Todos los veranos se repiten los mismos problemas de falta de matronas para cubrir las asistencias durante el parto, seguimiento de embarazo, urgencias ginecológicas, etc, lo que se solucionaría si la Conselleria organizara planes vacacionales que cubrieran el 100% de las ausencias mediante la Bolsa de trabajo. En caso de que la Bolsa de matronas se agotara, sería necesario establecer cupos adicionales y módulos de refuerzo retribuidos.

Autonomía y funciones

Por otro lado, se hace necesario dotar a la matrona de una mayor autonomía en los procesos fisiológicos y más liderazgo en el ámbito de la salud sexual. El Sindicato exige también la creación de salas de parto de bajo riesgo junto a espacios de partos respetados liderados exclusivamente por matronas. Esta transformación vendría de la mano de una ampliación de la cartera de servicios y consultas propias en los centros sanitarios, incrementando el tiempo necesario para trabajar en la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) con jóvenes, disfunciones del suelo pélvico, menopausia y colectivos vulnerables.