Ya hay fecha para el debate del estado de la provincia de la Diputación de Castellón

La Diputación de Castellón ya ha fijado la fecha para la celebración del debate del estado de la provincia, que servirá al equipo de gobierno para hacer balance y ensalzar la gestión durante los tres años de legislatura.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha comunicado que será el próximo 14 de julio cuando tendrá lugar la cita que analiza la gestión de la Diputación a través de la participación y el debate de todos los grupos políticos que conforman la corporación provincial.

Lograr una institución "fuerte"

Según han explicado desde la institución, la fecha elegida responde a que ya habrán transcurrido tres años desde el inicio de la presente legislatura, el pasado 5 de julio de 2023. Ya en su discurso de investidura, Barrachina abogó por lograr una institución “fuerte, que represente a todos los castellonenses, a todos los pueblos, a todos los rincones de esta provincia".

"La Diputación tiene que ser el motor que propulse a los más pequeños hacia las oportunidades, la mano que ayude a levantarse a los que más lo necesitan y la voz que impulse las justas reivindicaciones de esta tierra allá donde haga falta”, afirmó, defendiendo unos objetivos que sustentan la hoja de ruta marcada en la acción del gobierno provincial.