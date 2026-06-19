Tres años de legislatura
Ya hay fecha para el debate del estado de la provincia de la Diputación de Castellón
La cita servirá para hacer balance de la gestión del equipo de gobierno
La Diputación de Castellón ya ha fijado la fecha para la celebración del debate del estado de la provincia, que servirá al equipo de gobierno para hacer balance y ensalzar la gestión durante los tres años de legislatura.
La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha comunicado que será el próximo 14 de julio cuando tendrá lugar la cita que analiza la gestión de la Diputación a través de la participación y el debate de todos los grupos políticos que conforman la corporación provincial.
Lograr una institución "fuerte"
Según han explicado desde la institución, la fecha elegida responde a que ya habrán transcurrido tres años desde el inicio de la presente legislatura, el pasado 5 de julio de 2023. Ya en su discurso de investidura, Barrachina abogó por lograr una institución “fuerte, que represente a todos los castellonenses, a todos los pueblos, a todos los rincones de esta provincia".
"La Diputación tiene que ser el motor que propulse a los más pequeños hacia las oportunidades, la mano que ayude a levantarse a los que más lo necesitan y la voz que impulse las justas reivindicaciones de esta tierra allá donde haga falta”, afirmó, defendiendo unos objetivos que sustentan la hoja de ruta marcada en la acción del gobierno provincial.
- El pueblo de Castellón donde Joaquín Prat ha encontrado refugio tras ser padre: menos de 2.000 vecinos, olivos milenarios y la puerta de la Serra d'Espadà
- Cierre definitivo de una cadena de supermercados de Castellón: este es el futuro que le espera a sus locales
- Agrio final para un gigante citrícola de Castellón: entra en fase de liquidación
- Dos centros privados y tres públicos sacan las mejores notas de la Selectividad en Castellón
- De empleado a propietario de un negocio en Salera: Un joven de 24 años revoluciona el emprendimiento en Castellón
- Así queda el calendario escolar 26/27 en Castellón: cuándo comenzará el curso y los megapuentes
- Las dos playas de Castellón que National Geographic señala como las mejores de la provincia
- Los 115 municipios de Castellón que aspiran a instalar cámaras en sus accesos con el nuevo plan de la Diputación