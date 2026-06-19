El precio de la gasolina y el diésel da una tregua en Castellón: ¿Volverá a subir?

El precio de los combustibles da una tregua en Castellón. Los conductores respiran aliviados a la hora de repostar al ver que los surtidores marcan valores similares al momento del estallido de la guerra en Irán. Las estaciones, eso sí, advierten: "Hay que ser cautelosos". ¿Qué va a pasar ahora?, se preguntan muchos.

Los datos del geoportal de hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico reflejan que la gasolina sin plomo 95 se está vendiendo esta semana a una media de 1,48 euros por litro, por debajo incluso del momento en el que se originó el conflicto, cuando estaba a 1,497 euros. De hecho, llegó a marcar 1,786 en su valor máximo a mediados de marzo.

Algo similar ocurre con el diésel, con su precio más bajo desde principios del tercer mes del año. En concreto, el surtidor queda ahora en 1,565 euros de media en suelo castellonense, un 18% menos respecto al pico de 1,915 euros que se alcanzó en la semana del 16 al 22 de marzo.

Impulso del alto el fuego

A ello contribuye el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que se une a las diferentes medidas adoptadas para contener los precios a las puertas del verano, antes de que a partir de la semana próxima se disparen los desplazamientos y, con ello, la demanda ante el inicio de las vacaciones escolares.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la evolución del precio del combustible en la provincia de Castellón.

Desde las gasolineras optan por la prudencia a la hora de valorar la situación. "Se trata del cuarto alto el fuego anunciado desde el mes de abril y confiemos en que sea el definitivo", comentan desde la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio (APES) de Castellón, reivindicando que "los precios se han contenido gracias a las medidas de rebajas impositivas y a la responsabilidad de las estaciones de servicio, que estamos deseando poder vender más barato, como evidencia el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Según este documento, con carácter oficial, el margen bruto de la gasolina ha sido casi un céntimo menor de lo esperado y el del gasóleo se ha situado 4,40 céntimos por debajo de lo que esperaba el organismo supervisor desde que entraron en vigor la rebaja del IVA y de los impuestos especiales. "Esto demuestra que las estaciones de servicio disminuyen aún más su margen por litro con tal de atraer clientes, lo que hace prever una traslación inmediata a los precios de las posibles bajadas de las cotizaciones internacionales", añaden desde APES.

La amenaza de sumar casi 30 céntimos por litro

En este momento, las reducciones fiscales implantadas para los combustibles desaparecerán el próximo 1 de julio si no se prorrogan las medidas vigentes, tal y como vienen reclamando desde el sector. "En pocas semanas, lo que podría pasar, y de hecho pasará si el Gobierno no hace nada, es que el gasóleo se encarecerá 28 céntimos y el de la gasolina se disparará casi 29 céntimos", concretan los representantes de las estaciones de servicio.

A ello se sumará el encarecimiento vinculado al repunte de la demanda que se produce cada verano, por lo que desde las estaciones de servicio inciden en la necesidad de prorrogar las medidas "al menos hasta el 30 de septiembre para no perjudicar al turismo y a la economía en general".