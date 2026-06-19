Preocupación por la electricidad en Castellón: Red Eléctrica apunta a las administraciones como causantes del retraso en las mejoras

Castellón es una de las provincias de España donde más preocupa el proceso de descarbonización industrial que impulsan el Gobierno y la Comisión Europea. El sector de referencia en la economía castellonense es la cerámica, que requiere el consumo de grandes cantidades de energía para elaborar sus productos. Una energía que se cubre con el gas natural, pero que podría pasar en el futuro por la electrificación.

La tecnología disponible para estos cambios es todavía joven y necesita grandes avances en investigación. Pero hay otro asunto que puede poner en riesgo esta evolución: la necesidad de adecuar las infraestructuras eléctricas a la futura demanda. En los últimos días se han sucedido las voces de alarma. Samuel Pérez, directivo de Iberdrola, expuso en la reciente edición del congreso Qualicer que el cambio de hornos de gas a eléctricos es factible, pero se necesitan redes adecuadas y fiables. "Producir mucha energía renovable no sirve de nada si no hay nadie para trasladarla", expuso, al tiempo que animó a los empresarios a "presionar".

Centro de transformación de electricidad. / Mediterráneo

Cuello de botella

Precisamente, han sido los empresarios quienes han hecho esta presión en los últimos días. La última asamblea general de la patronal autonómica, la CEV, habló del "cuello de botella" que se da en la infraestructura eléctrica autonómica, con unos datos demoledores. "En 2025 apenas se concedieron el 12% de las peticiones de acceso y conexión a Red Eléctrica en España. El 88% fue denegado o sigue atascado en tramitación", expuso el presidente de la organización, Vicente Lafuente. Incluso advirtió que en las últimas semanas ha habido propuestas de inversión que se han esfumado "al no tener capacidad en la red para conectarlas, y se van a otro sitio".

Ante estas inquietudes, Red Eléctrica responde a Mediterráneo que para actualizar las capacidades se prepara una nueva planificación "que está en fase de elaboración", y que este trámite "es el instrumento normativo que establece las necesidades de desarrollo de la red de transporte de electricidad para cada periodo plurianual, para reforzar las infraestructuras existentes y promover nuevas instalaciones".

Nuevas infraestructuras

La compañía, encargada de la coordinación del suministro, pone como ejemplo "la ampliación de la subestación Castellón 400 kV con un nuevo transformador 400/220 kV y su conexión con la subestación El Serrallo a través de una línea subterránea". En cuanto a los plazos, "la autorización se publicó en el DOGV el pasado mes de enero y la previsión de la compañía es su entrada en servicio este mismo verano".

En referencia a los retrasos y la lentitud de los procesos de mejora, Red Eléctrica asegura que se implica "al máximo para que todos los proyectos de desarrollo de la red sean puestos en marcha con efecto inmediato cuando se apruebe la nueva planificación". Con todo, apunta a las administraciones por estos retrasos. "Para ejecutar la planificación se requiere un proceso de tramitación en el que participan otros agentes como ayuntamientos y comunidades autónomas, lo que puede hacer variar los plazos de ejecución", detalla.