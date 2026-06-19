La primera ola de calor llega a Castellón: temperaturas de récord este fin de semana
Estas son las localidades que van a registrar las máximas más elevadas según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)
Aunque el verano está a la vuelta de la esquina, todavía no ha comenzado oficialmente. Sin embargo, los termómetros parecen indicar lo contrario. Esta semana, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido que la península vive temperaturas poco habituales para estas fechas, con valores más propios del mes de julio.
La Aemet ya alerta que las altas temperaturas no solo se van a mantener sino que se van a intensificar. A partir de mañana, la entrada de una dorsal anticiclónica provocará que el mercurio se dispare. Se prevé que los termómetros sigan en aumento durante las primeras jornadas de la próxima semana, cuando la provincia alcanzará el pico cálido, con valores superiores a la media para estas fechas.
Se extienden las noches tropicales
Las temperaturas tropicales ya son parte de las noches de Castellón. Para este viernes, el mercurio volverá a superar los 20 grados. En el litoral, las temperaturas oscilarán entre los 22 y 25 grados, valores que se mantendrán durante toda la jornada. Como novedad, las noches tropicales dejan de ser exclusivas de la costa castellonense y esta noche varias localidades del interior superarán los 20 grados.
Sábado de altas temperaturas
De cara a mañana sábado, la entrada de una dorsal anticiclónica de origen subtropical va a disparar los termómetros. Aemet prevé que las temperaturas aumenten y den comienzo a la primera ola de calor. En Castellón, gran parte de las localidades van a superar la barrera de los 30 grados. A pesar de las altas temperaturas, algunos municipios de la mitad norte registrarán valores más moderados. En diferentes comarcas, los termómetros oscilarán entre los 27 y 29 grados. Según los modelos, estas son las localidades con las máximas más elevadas esperadas para el sábado:
- Onda: 34 grados
- L'Alcora: 34 grados
- Atzeneta del Maestrat: 34 grados
- Les Coves de Vinromà: 33 grados
- Azuébar: 32 grados
- Segorbe: 32 grados
- Montanejos: 32 grados
- Castelló: 32 grados
- Benlloch: 32 grados
- San Rafael del Río: 32 grados
- Zorita del Maestrazgo: 32 grados
Valores en ascenso
Este domingo el verano comienza oficialmente en toda España. En Castellón, el mercurio continuará ascendiendo en todo el territorio. Se espera que los termómetros alcancen los 30 grados en toda la provincia. Además, el polvo en suspensión estará presente a lo largo del fin de semana, lo que aumentará la sensación de bochorno. Estas son las localidades donde más calor hará el domingo:
- L'Alcora: 36 grados
- Atzeneta del Maestrat: 36 grados
- Segorbe: 35 grados
- Onda: 35 grados
- Les Coves de Vinromà: 35 grados
- Azuébar: 34 grados
- Montanejos: 34 grados
- Castelló: 34 grados
- Benlloch: 34 grados
- Zorita del Maestrazgo: 34 grados
Intervalos nubosos
Este fin de semana estará marcado por intervalos nubosos. El sábado, los cielos tendrán poca nubosidad que evolucionará a nubes altas en el interior norte. De cara a la noche, se prevén cielos poco nubosos que se mantendrán hasta las primeras horas del domingo. De cara a la tarde, los cielos del litoral sur se despejarán. Para el fin de semana, Castellón tendrá vientos flojos con dirección variable el sábado. El domingo, se mantendrán los vientos flojos pero con intervalos de intensidad moderada.
Ola de calor
Aemet ha lanzado un aviso especial por la próxima ola de calor, que se mantendrá hasta el próximo miércoles 24. La agencia alerta de la subida de las temperaturas nocturnas y del peligro de las actividades al aire libre en las horas centrales del día. También, advierte del aumento del peligro de incendio.
Semana de temperaturas récord
Para la próxima semana los modelos ya advierten que las temperaturas van a seguir en aumento. Aemet alerta que los valores térmicos que registrará la Comunitat Valenciana a partir del lunes podrían alcanzar cifras de récord, con datos que no se alcanzan desde 1950. Se espera que los termómetros de varias localidades rocen los 40 grados.
Esta es la previsión por municipios según Aemet de cara a los próximos días:
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