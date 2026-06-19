El pueblo medieval más bonito de Teruel está a diez minutos de Castellón y tiene un castillo del siglo XIII

A solo diez minutos de la frontera de Castellón hay un pueblo que parece detenido en otro siglo. Se llama Puertomingalvo, está en la provincia de Teruel, a 1.449 metros de altitud, y forma parte de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España. Tiene 135 habitantes, calles empedradas, silencio, vistas de montaña y un patrimonio medieval que se recorre sin prisas, en una tarde, con la sensación de haber encontrado uno de esos lugares que todavía no han sido devorados por el turismo masivo.

La localidad se levanta sobre un espolón rocoso, en plena sierra de Gúdar-Javalambre y dentro del entorno del Maestrazgo turolense. Desde Castellón, su cercanía sorprende: Villahermosa, el pueblo castellonense más próximo, está a unos 20 minutos y apenas 12 kilómetros. Esa posición, casi en la frontera entre Aragón y la Comunitat Valenciana, ayuda a entender parte de su historia, marcada durante siglos por su valor estratégico.

El gran símbolo de Puertomingalvo es su castillo. La fortificación, de origen musulmán y documentada ya en el siglo XII, pasó a manos del Obispado de Zaragoza y conserva una poderosa presencia sobre el caserío. Su estructura pentagonal y su ubicación en lo alto explican su importancia defensiva en la Edad Media. Desde allí se domina el perfil del pueblo y el paisaje que lo rodea.

Pero el castillo no es el único motivo para subir hasta aquí. La muralla medieval, reforzada a lo largo de los siglos, conserva dos accesos especialmente reconocibles: el Portal Alto, también llamado de San Antonio, y el Portalico. Entrar por ellos es hacerlo directamente en el conjunto histórico-artístico de Puertomingalvo, donde las casas de piedra, los escudos en las fachadas y las calles estrechas mantienen intacto el aire de villa fronteriza.

En el centro del municipio se alza la antigua Casa Consistorial, uno de los mejores ejemplos de gótico civil aragonés de la provincia. Construida en el siglo XIV, conserva su fachada de sillería, sus ventanas geminadas y una presencia monumental poco habitual en un pueblo tan pequeño. En sus antiguas mazmorras se encuentra hoy el Museo de Puertomingalvo, de entrada libre y gratuita en horario de la Oficina de Turismo, con piezas arqueológicas, etnográficas y artísticas, además del Centro de Interpretación de Castillos del Maestrazgo.

Puerta musulmana del siglo XII en Puertomingalvo, Teruel. / Istock

También merece una parada la iglesia de la Purificación y San Blas, cuya historia se vincula a una antigua capilla gótica y a una ampliación posterior en el siglo XVIII. Pese a los daños sufridos durante la Guerra Civil, todavía conserva elementos destacados como las pinturas de la cúpula y la pila bautismal original del siglo XIV.

Puertomingalvo, además, no es solo piedra e historia. En agosto, la Sala de la Villa, ubicada en la antigua casa consistorial, acoge una colección de arte contemporáneo de entrada libre y gratuita. El espacio reúne obras de artistas como Enrique Larroy, Rosa Torres, Mario Molins, Alejandro Monge, José Luis Lasala, Víctor Solana, Lina Valero, Joaquín Ureña o Ignacio Mayayo, entre otros. En invierno, la colección puede conocerse a través de la visita guiada.

El entorno natural completa la escapada. Desde el pueblo parten rutas de senderismo para distintos niveles, entre ellas la que lleva a la Cascada del Arquero, a unos seis kilómetros, o la del Alto del Pellejero, con amplias vistas de la comarca. En otoño, los bosques atraen a aficionados a la micología por la presencia de robellones, boletus, trufas y otras variedades de setas. En invierno, la nieve convierte la zona en un destino tranquilo para familias, con las pistas de Valdelinares a unos 25 kilómetros.

Y luego está la gastronomía. A las puertas del pueblo, en una masía rehabilitada del término municipal, se encuentra Existe, el restaurante impulsado por Alberto Montañés y María Dávila. Su propuesta, basada en producto de proximidad, temporada, caza, setas del Maestrazgo y cocina de territorio, ha recibido reconocimientos como el Bib Gourmand de la Guía Michelin y el Solete de la Guía Repsol. Es una de las razones por las que Puertomingalvo ya no se visita solo por su castillo, sino también para sentarse a la mesa.

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Mapa de la ubicación en Puertomingalvo, Teruel.

Ternasco, jamón de Teruel, migas, queso del Maestrazgo, trufa y cocina de montaña forman parte de una identidad gastronómica que encaja con el paisaje. Aquí no hay semáforos ni colas, pero sí un patrimonio sorprendente, silencio, rutas, arte, nieve, estrellas y uno de los cascos medievales más bonitos de Teruel. Y todo, a un paso de Castellón.