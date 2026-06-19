Risoterapia y bancos de piedra: El proyecto de Cruz Roja sobre la España Despoblada en Castellón

Con decenas de municipios del interior de Castellón amenazados por la despoblación, Cruz Roja ha desplegado una estrategia que ya coordina acciones en más de 60 localidades de la provincia. Al frente de este proyecto se encuentra Gerardo James, coordinador y responsable provincial del proyecto de España Despoblada. A través de un enfoque transversal que aborda diversos temas, la iniciativa ha encontrado su mayor caso de éxito en Sacañet y su pedanía, Canales, un pequeño núcleo que se ha convertido en un ejemplo nacional dentro del proyecto de la organización.

De 'Reto 1213' a proyecto de la España Despoblada

Lo que hoy se conoce como el plan de la España Despoblada nació desde una iniciativa anterior denominada 'Reto 1213'. El nombre hacía referencia a los 1.213 municipios en todo el territorio nacional con menos de 100 habitantes. En la provincia, el ejemplo ideal se localizó en el Alto Palancia. "Aquí en Castellón empezamos en una población llamada Sacañet y su pedanía llamada Canales. Sacañet tiene 17 habitantes a lo largo del año y Canales 4", detalla Gerardo. El impacto de este proyecto, llamó tanto la atención que la Oficina Central de Cruz Roja viajó desde Madrid para estudiar el modelo de Castellón con el objetivo de replicarlo en otras poblaciones.

1.213 1.213 Pueblos en España con menos de 100 habitantes (Origen de 'Reto 1213')

Gerardo James, responsable provincial del proyecto de la España Despoblada / Adriana James

El secreto del éxito: "El vecindario es el artífice de su propio desarrollo"

Para Gerardo, la fórmula del éxito reside en la respuesta humana de los propios lugareños. La institución plantea que es la propia comunidad la que debe mantener la marcha. La clave de este reconocimiento estatal fue la implicación absoluta de la comunidad "Los vecinos se implicaron desde el minuto cero, hasta tal punto que de los 21 habitantes de Sacañet y Canales, 9 se hicieron voluntarios", relata entusiasmado James, destacando que el proyecto alcanzó al 43% de la población total.

9 de 21 9 de 21 vecinos de Sacañet y Canales convertidos en voluntarios activos de Cruz Roja, alcanzando al 43% de la población.

Formación de Cruz Roja a voluntarios / Cruz Roja

Desde bancos de piedra construidos a mano a talleres de risoterapia

Cruz Roja llega a cada una de las poblaciones con un catálogo básico de acciones y de ahí se va mejorando basándonos en lo que solicitan los vecinos. Las peticiones abarcan desde el ocio astronómico, hasta actividades artesanales y terapéuticas. Gerardo destaca la variedad de iniciativas: "Talleres de mermelada, la noche de las estrellas, talleres de crochet... Se crearon, por ejemplo, un taller de bancos de piedra que hicieron ellos mismos porque querían recuperar algunas sendas y tener un lugar donde descansar". Asimismo, el bienestar emocional juega un papel crucial para romper el aislamiento invernal: "Las personas mayores de algunas poblaciones querían salir de la rutina y nos dijeron que querían un taller de risoterapia".

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Banco de piedra construido por los vecinos de Sacañet / Cruz Roja

La esperanza está en los jóvenes

El responsable del proyecto dibuja un porvenir basado en el retorno a las raíces, siempre y cuando se dote de herramientas de apoyo. "Yo creo que el futuro está en la España de las pequeñas poblaciones, recuperar justamente los inicios, la esencia". Sin embargo, el relevo generacional se encuentra en declive, "hay futuro en la medida en que los jóvenes se animen a apostar y a buscar sobre todo entidades para acompañarlos en pequeños emprendimientos que pudieran desarrollar en la zona" concluye Gerardo, dejando una advertencia clara pero también una puerta abierta a la esperanza.