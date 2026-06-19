¿Sufres ansiedad o te bloquea el miedo? La UJI ofrece terapia gratuita para ayudar a superarlo
La Universitat Jaume I busca participantes para un estudio que evaluará la eficacia de un tratamiento psicológico validado, apoyado por una aplicación móvil
¿Tienes miedo intenso a situaciones u objetos específicos? ¿Evitas viajar en avión, las alturas, determinados animales, la sangre, las inyecciones o cualquier otra situación concreta porque te genera un miedo difícil de controlar? ¿Te pone nervioso/a hablar o estar con otras personas? ¿Te preocupa ser juzgado/a, hacer el ridículo o sentirte incómodo/a en reuniones, conversaciones, presentaciones o situaciones sociales? ¿Evitas o sientes malestar en lugares donde es difícil escapar o pedir ayuda? ¿Te genera ansiedad estar en centros comerciales, transporte público, colas, multitudes, espacios abiertos o cerrados, o lugares donde temes sentirte atrapado/a? Si has respondido sí a alguna de estas preguntas, podrías beneficiarte de participar en un estudio de investigación de la Universitat Jaume I.
El Laboratori de Psicologia i Tecnologia (Labsitec) busca personas con fobia específica, ansiedad social o agorafobia para participar en un tratamiento psicológico gratuito basado en la evidencia científica. Los participantes recibirán una evaluación individualizada y, si cumplen los criterios del estudio, acceso gratuito al tratamiento psicológico.
Apoyo con el móvil
Con la app, de nombre Symptoms-Jit, el terapeuta puede monitorizar al paciente, y este puede contar con un apoyo personalizado a través de su teléfono móvil enfrentándose a aquello que más miedo le provoca.
Lo explica Iratxe Alonso, una de las investigadoras del grupo Labpsitec, encabezado por Juani Bretón, que señala que «puede participar todo el mundo que tenga algunos de estos síntomas o patologías; mayor de edad, a los que se evalúa y se orienta para incluirlos en el programa». «Si, después de la evaluación, cumplen los criterios de inclusión requeridos para este proyecto, se les ofrecerá un tratamiento sin coste, con o sin el apoyo de la app dependiente de la condición asignada. El tratamiento está totalmente validado y da información sobre la ansiedad, trabaja con los pensamientos y con la exposición gradual a los estímulos temidos, con la aprobación de la Comisión Deontológica de la Universidad».
En los últimos años se ha vivido un auge en la investigación de los teléfonos móviles como medios para realizar intervenciones psicológicas. «En este proyecto, pretendemos aprovechar al máximo todas sus capacidades», dice.
Un mail y una evaluación previa
Las personas interesadas en obtener más información o inscribirse en la iniciativa pueden escribir al correo electrónico tratansiedad@uji.es Una vez muestran su interés, se daría inicio a la evaluación para comprobar si podrían beneficiarse del tratamiento en la clínica universitaria del Servicio de AtencióPsicològica de la UJI.
«Son, mínimo, unas 12 sesiones con el paciente, y probando la eficacia de la app en el tratamiento de los síntomas, sin etiquetas, teniendo en cuenta que los trastornos mentales tienen muchas cosas en común, que se tratan una a una». «Es una terapia gradual para enfrentarse a los miedos que en muchos casos nos bloquean, que se quiere exportar a la sanidad pública», explica la investigadora del Labpsitec.
Este proyecto está impulsado por el Laboratorio de Psicología y Tecnología (Labpsitec) de la mano del Grupo de Investigación en Tecnologías Geoespaciales (Geotec) con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación y de la Agencia Estatal de Investigación.
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