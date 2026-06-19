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Los trabajadores del Hospital Provincial de Castellón protagonizan una cacerolada en defensa de las 35 horas

Convocados por UGT y CCOO exigen a la dirección poner soluciones a los problemas que afectan a los trabajadores del centro sanitario

Cacerolada en el Hospital Perovincial de Castellón

Cacerolada en el Hospital Perovincial de Castellón

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Redacción

Redacción

Castellón

Los trabajadores del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón han convocado este viernes una cacerolada de protesta para exigir a la dirección una solución a los problemas que afectan al centro sanitario. La cacerolada ha sido convocada por los sindicatos UGT y CCOO. Entre las reivindicaciones que han planteado los trabajadores se encuentra la aplicación de la jornada de 35 horas semanales y la devolución de la jornada de verano. No obstante también han hecho otras reivindicaciones.

Cacerolada de protesta en el Hospital Provincial de Castellón.

Cacerolada de protesta en el Hospital Provincial de Castellón. / Mediterráneo

Las otras reivindicaciones

En concreto, reivindican

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