Los trabajadores del Hospital Provincial de Castellón protagonizan una cacerolada en defensa de las 35 horas
Convocados por UGT y CCOO exigen a la dirección poner soluciones a los problemas que afectan a los trabajadores del centro sanitario
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Los trabajadores del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón han convocado este viernes una cacerolada de protesta para exigir a la dirección una solución a los problemas que afectan al centro sanitario. La cacerolada ha sido convocada por los sindicatos UGT y CCOO. Entre las reivindicaciones que han planteado los trabajadores se encuentra la aplicación de la jornada de 35 horas semanales y la devolución de la jornada de verano. No obstante también han hecho otras reivindicaciones.
Las otras reivindicaciones
En concreto, reivindican
- Una movilidad real, que permita cambiar de servicio con dignidad.
- Promoción interna y mejoras de empleo.
- Plan de vacaciones transparente que ponga fin a la incertidumbre y poder conciliar.
- Nuevas bases de bolsa de empleo y transparencia en la gestión y llamamientos.
- Reconocimiento real de las funciones y reclasificación profesional de los TCAE y Técnicos Superiores Sanitarios así como de auxiliar administrativo a administrativo.
- Contrataciones inmediatas que pongan fin a la sobrecarga laboral.
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