Los trabajadores del Hospital Provincial de Castellón protagonizan una cacerolada en defensa de las 35 horas

Los trabajadores del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón han convocado este viernes una cacerolada de protesta para exigir a la dirección una solución a los problemas que afectan al centro sanitario. La cacerolada ha sido convocada por los sindicatos UGT y CCOO. Entre las reivindicaciones que han planteado los trabajadores se encuentra la aplicación de la jornada de 35 horas semanales y la devolución de la jornada de verano. No obstante también han hecho otras reivindicaciones.

Cacerolada de protesta en el Hospital Provincial de Castellón. / Mediterráneo

Las otras reivindicaciones

En concreto, reivindican