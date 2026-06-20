Almassora vuelve al mapa de la obra nueva casi 20 años después

Almassora vuelve a registrar una promoción de vivienda de obra nueva después de casi veinte años sin desarrollar nuevos edificios residenciales. La localidad de la Plana Baixa se ha convertido en uno de los mercados más singulares de la provincia de Castellón por una combinación de factores que los expertos consideran especialmente relevantes: escasez de oferta, crecimiento de la demanda y una actividad económica sostenida por su potente tejido industrial.

Según datos analizados por PropHero a través de su modelo de inteligencia inmobiliaria InvestMap, Almassora no ha concedido licencias para la construcción de edificios residenciales de nueva planta desde 2007. Durante este periodo, la demanda de vivienda ha seguido creciendo mientras la oferta permanecía prácticamente congelada, generando un desequilibrio que hoy se refleja tanto en los precios de compraventa como en el mercado del alquiler.

Los datos recopilados por la plataforma muestran que el precio de la vivienda en el municipio ha aumentado un 37,1% en los últimos tres años. Paralelamente, el stock de viviendas disponibles para alquiler se ha reducido un 74 % en apenas dos años, hasta situarse en torno a una decena de inmuebles anunciados en todo el término municipal.

La tensión es especialmente visible en el mercado arrendaticio. El tiempo medio necesario para alquilar una vivienda en Almassora se sitúa actualmente en 5,4 semanas, muy por debajo de las 16 semanas que registra de media la provincia de Castellón. Esta diferencia evidencia una elevada absorción de la oferta disponible y una demanda constante por parte de quienes buscan residencia en la zona. En el mismo periodo, las rentas de alquiler han experimentado un incremento acumulado del 63,6 %.

La nueva promoción introduce 68 viviendas en el mercado de Almassora. / PropHero

La situación local se enmarca, además, en un contexto general de presión sobre el acceso a la vivienda. El mercado español del alquiler continúa registrando máximos históricos y la provincia de Castellón también ha experimentado importantes incrementos en los precios de los nuevos contratos durante la última década. Sin embargo, en el caso de Almassora los analistas consideran que la explicación va más allá de un fenómeno coyuntural.

La clave se encuentra en la actividad económica del municipio. Almassora concentra 14 polígonos industriales y más de 540 empresas activas, una realidad que genera una demanda residencial estable vinculada al empleo. Trabajadores que se incorporan a estas compañías, profesionales desplazados y nuevos residentes encuentran cada vez menos oferta disponible en una localidad que ha seguido creciendo demográficamente.

De acuerdo con los datos del padrón municipal, la población ha aumentado más de un 4 % en los últimos tres años y supera ya los 29.000 habitantes. Este crecimiento contrasta con la ausencia de nuevas promociones residenciales durante casi dos décadas, una circunstancia que ha contribuido a incrementar la presión sobre el parque de viviendas existente.

Los especialistas del sector observan que este comportamiento no es exclusivo de Almassora. Diversos municipios industriales del arco mediterráneo están experimentando dinámicas similares, caracterizadas por un aumento sostenido de la demanda asociado a la creación de empleo y por una oferta residencial que no ha crecido al mismo ritmo. El resultado es una reducción progresiva de la disponibilidad de vivienda y un encarecimiento tanto de la compra como del alquiler.

Presentación de Castellón Sur Residence, comercializada por PropHero / Gabriel Utiel

En este contexto llega al mercado Castellón Sur Residence, la promoción comercializada por PropHero y que supone la primera actuación residencial de nueva construcción en el municipio desde 2007. El proyecto contempla 68 viviendas ubicadas en la calle Morella, esquina con la calle Nacions Unides. La promoción estará formada por 64 viviendas de dos dormitorios y cuatro áticos con terraza, con una fecha de entrega prevista para junio de 2028.

Un edificio económico

La compañía presentó oficialmente el desarrollo el pasado jueves en Vila-real ante potenciales compradores e inversores. «La singularidad de este proyecto es que vamos a hacer un edificio muy eficiente a nivel de coste. Vamos a hacer un edificio económico, con viviendas de dos dormitorios, un baño y plaza de garaje desde 138.000 euros, un precio muy competitivo creando las sinergias que nuestra plataforma de inversión puede desarrollar para conseguir este tipo de hito», informa Jaime Gil, CEO de PropHero.

Más allá de Almassora, Jaime Gil destacó que «Castellón es una de las provincias que tenemos en el punto de mira porque ha habido mucho crecimiento de población y poco desarrollo de obra nueva y a día de hoy tenemos más de 600 unidades que van a salir a la venta solo en esta provincia en localidades como Vinaròs, Almenara o Moncofa».

Para finalizar, el CEO de PropHero realizó una valoración del mercado inmobiliario, en la que afirmó que lel momento actual es «dramático desde el punto de vista social y de ahí nuestra propuesta de valor de sacar viviendas de obra nueva desde 140.000 euros para que cualquier persona pueda acceder a ella. Tenemos que hacer viviendas muy económicas y muy rápidas para sacarlas al mercado y solverntar esta situación».