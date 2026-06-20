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Barrachina celebra el músculo del PP en el acto presidido por Feijóo en Sueca

La líder del PPCS participa en un evento que da la bienvenida a nuevos afiliados “que se siguen haciendo grande el proyecto sólido"

Barrachina junto a Feijóo, Llorca, Mompó y otros dirigentes populares en el acto celebrado en Sueca.

Barrachina junto a Feijóo, Llorca, Mompó y otros dirigentes populares en el acto celebrado en Sueca. / MEDITERRÁNEO

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Ramón Pérez

Castellón

La presidenta provincial del Partido Popular de Castellón, Marta Barrachina, ha celebrado el músculo del partido en un acto que ha presidido el líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en la localidad valenciana de Sueca.

Convocado para dar la bienvenida a nuevos afiliados, "son las bases, la gente de la calle, la que sigue haciendo grande el proyecto sólido que abandera Feijóo como futuro presidente del Gobierno de España".

"Resuelve los problemas de la gente"

Para Marta Barrachina, "el PP es el partido de los ciudadanos, al que cada día más españoles se unen, el que resuelve los problemas de la gente con soluciones. El que escucha, siente y trabaja para atender las demandas ciudadanas".

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Y en este sentido, "esta gran familia que es el Partido Popular y que la mayoría de españoles apoyaron en las urnas en el año 2023 avanza con fortaleza y gana músculo porque en menos de un año será la que gobierne España. Y lo hará con el sentido común, la responsabilidad y la palabra que cumple y da servicio. La que hoy celebra mi provincia, Castellón".

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