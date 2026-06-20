Castellón da la bienvenida este domingo al verano con calor, playas llenas y noches tropicales
Máximas de 35º en el interior y mínimas de 24º en la costa en la antesala del pico de altas temperaturas, que llegará este lunes
Castellón da la bienvenida este domingo al verano con calor y noches tropicales. Aunque el viento fuerte del noreste ha obligado este sábado en muchas playas a izar la bandera amarilla -llegando a roja en algunos casos-, las playas ofrecieron una típica estampa estival.
Mínimas de 24º en la costa
Las máximas llegaron a 35º -por ejemplo, en Sant Jordi, según las estaciones de la Associació Valenciana de Meteorologia- aunque lo más llamativo fueron las mínimas inusualmente altas para esta época del año que se registraron en la costa. En puntos como Vila-real o Benicàssim el mercurio no ha bajado de 24º de madrugada. Precisamente esa es la máxima que ha llegado a registrar Vistabella a lo largo de la jornada. Y es que en el interior por la noche el termómetro ha dado un respiro. Fredes, por ejemplo, ha marcado un valor nocturno de 10,6º y Vistabella de 12. Además, ha llovido de forma débil en algunos puntos del interior.
Aire sahariano
Como explicaba el catedrático de Climatología de la UJI, José Quereda, la fortísima insolación que afecta a la Península y la llegada de aire seco y cálido del Sahara que cubre gran parte de Europa y la Cuenca Occidental del Mediterráneo configuran una situación de ola de calor, que se traduce en máximas de 35º y noches tropicales de más de 23º en la costa y mínimas no inferiores a 20º en el interior. Aemet pronostica este domingo cielo despejado y polvo en suspensión, con máximas sin grandes cambios. Castelló y Segorbe pueden llegar a 34º , en Atzeneta se esperan 36º y en Morella llegarán a 32º.
El lunes llega el pico
El pico de calor se producirá a partir del lunes, cuando se alcanzarán valores significativamente elevados en zonas del interior y prelitoral. Por ejemplo, se espera llegar a máximas de 38º e n puntos como Atzeneta o Zorita. Mientras la capital de la Plana llegaría a 35º ese día. En el interior, Morella tendrá mínimas de 20º-21º.
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