Castellón da la bienvenida este domingo al verano con calor, playas llenas y noches tropicales

Castellón da la bienvenida este domingo al verano con calor y noches tropicales. Aunque el viento fuerte del noreste ha obligado este sábado en muchas playas a izar la bandera amarilla -llegando a roja en algunos casos-, las playas ofrecieron una típica estampa estival.

Mínimas de 24º en la costa

Las máximas llegaron a 35º -por ejemplo, en Sant Jordi, según las estaciones de la Associació Valenciana de Meteorologia- aunque lo más llamativo fueron las mínimas inusualmente altas para esta época del año que se registraron en la costa. En puntos como Vila-real o Benicàssim el mercurio no ha bajado de 24º de madrugada. Precisamente esa es la máxima que ha llegado a registrar Vistabella a lo largo de la jornada. Y es que en el interior por la noche el termómetro ha dado un respiro. Fredes, por ejemplo, ha marcado un valor nocturno de 10,6º y Vistabella de 12. Además, ha llovido de forma débil en algunos puntos del interior.

Grao de Castellon. Gente en las playas. / TONI LOSAS

Aire sahariano

Como explicaba el catedrático de Climatología de la UJI, José Quereda, la fortísima insolación que afecta a la Península y la llegada de aire seco y cálido del Sahara que cubre gran parte de Europa y la Cuenca Occidental del Mediterráneo configuran una situación de ola de calor, que se traduce en máximas de 35º y noches tropicales de más de 23º en la costa y mínimas no inferiores a 20º en el interior. Aemet pronostica este domingo cielo despejado y polvo en suspensión, con máximas sin grandes cambios. Castelló y Segorbe pueden llegar a 34º , en Atzeneta se esperan 36º y en Morella llegarán a 32º.

Consejos para afrontar las altas temperaturas / SAN.GVA

El lunes llega el pico

El pico de calor se producirá a partir del lunes, cuando se alcanzarán valores significativamente elevados en zonas del interior y prelitoral. Por ejemplo, se espera llegar a máximas de 38º e n puntos como Atzeneta o Zorita. Mientras la capital de la Plana llegaría a 35º ese día. En el interior, Morella tendrá mínimas de 20º-21º.