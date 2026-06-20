La Diputación de Castellón acerca la tradición de la dolçaina y el tabal con el Dolç Festival

La Diputación Provincial de Castellón acerca la música tradicional de la dolçaina y el tabal a todas las comarcas de la provincia con el Dolç Festival.

La institución provincial, junto a la Federación Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, ha diseñado un completo programa de conciertos para “promocionar las agrupaciones, dinamizar los municipios y poner en valor la música tradicional valenciana”. Así lo ha señalado el diputado de Cultura, Alejandro Clausell, quien ha asegurado que “para todos los que amamos la música nos emociona que nuestra tierra tenga, contemple y disfrute del sonido de la dolçaina”.

El festival arrancó el pasado mes de mayo en Villamalur, donde tuvo lugar la primera actuación a cargo de la agrupación colla Xaloc (Castellón). La segunda cita se ha celebrado este sábado en Xodos con la actuación de la colla DiT (Castellón), siguiendo así un recorrido que llevará el sonido de la dolçaina y el ritmo del tabal a diferentes localidades de la provincia durante los próximos meses.

Todo el verano

Tras su paso por el Alto Mijares y el Alcalatén, las actuaciones continuarán en el mes de julio en Els Ports. El día 18, a partir de las 18.00 horas, Vilafranca acogerá la actuación de la colla el Soroll (Castellón). En el mes de agosto, el día 1, tendrá lugar en Catí el concierto de la colla Xarançaina (Castellón), mientras que el día 7 se celebrará en Càlig la actuación de la colla el Trull (Vila-real). Además, el día 9 de agosto, por la mañana, se celebrará la actuación de la Escola de Tales en Teresa y, por la tarde, en Pavías, tendrá lugar el concierto de La Llavor (Almenara).

El 23 de agosto, la Ribera de Cabanes acogerá el encuentro de la Plana Alta con la actuación de la agrupación Nanos i Gegants (Vinaròs); el día 29, en Montán, tendrá lugar el encuentro del Alto Mijares con la actuación de Les Goles (Almassora); y, por último, Moncofa será escenario del encuentro de la Plana Baixa con el concierto de El Senil (Torreblanca).

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El responsable del área de Cultura ha agradecido a los ayuntamientos de las localidades anfitrionas su colaboración, y ha animado a los castellonenses a sumarse a esta nueva edición del festival y recorrer las comarcas de Castellón al compás de la dolçaina y tabal.