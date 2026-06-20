La Diputación refuerza la atención de emergencia con la puesta en marcha de una nueva helisuperficie

La Diputación Provincial de Castellón continúa reforzando la atención de emergencias en todo el territorio con la puesta en marcha de una nueva helisuperficie en Gaibiel.

La actuación refleja el firme compromiso de la institución provincial con el interior de Castellón, garantizando que todos los castellonenses, independientemente del lugar donde residan, dispongan de servicios esenciales y tengan las mismas oportunidades.

“Desde el Gobierno Provincial nos comprometimos a dotar a Castellón de los mejores recursos para proteger a nuestros vecinos y garantizar una respuesta rápida ante cualquier emergencia, y hoy hemos dado un paso más con la helisuperficie de Gaibiel”.

Así lo ha destacado el diputado de Bomberos, David Vicente, quien ha señalado que, con esta infraestructura, que ya está operativa, “seguimos avanzando hacia una provincia más preparada y segura frente a posibles riesgos y catástrofes”.

Esta nueva helisuperficie, que se enmarca dentro del Plan Diputació Respon, garantiza una rápida intervención de los equipos de emergencia en el municipio y en la comarca en el caso de que exista algún incendio o sea necesario realizar una evacuación o un transporte sanitario de urgencia. “El objetivo no es otro que ofrecer ante las emergencias la respuesta más rápida y eficiente a los castellonenses, vivan donde vivan”, ha expresado David Vicente.

Y es que estas instalaciones, tal y como ha explicado el diputado responsable del área de Bomberos, “son estrategias para mejorar la respuesta en los pueblos de montaña y en las zonas más inaccesibles. Gracias a ello se recorta el tiempo de asistencia sanitaria, así como el tiempo de traslado de los bomberos ante incendios forestales”.

En este sentido, David Vicente ha subrayado que “cada helisuperficie que construimos nos permite, además, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas y darles mayor seguridad”. Estas instalaciones suponen tranquilidad y comodidad, por ello, “desde la institución provincial estamos haciendo una inversión muy importante para construir nuevas helisuperficies y garantizar a la ciudadanía una atención adecuada, que responda desde lo urgente e inmediato como a través de otros niveles de atención sanitaria”.

Así, ha puesto en valor el esfuerzo realizado por la Diputación de Castellón desde el inicio de la legislatura, recordando que en apenas tres años, la institución provincial ha construido seis helisuperficies en Zorita, Barracas, la Jana, Torás, la Torre d’en Besora y Gaibiel.

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“Trabajamos para que vivir en el interior sea sinónimo de futuro, bienestar y calidad. Y lo demostramos con hechos, impulsando infraestructuras que salvan vidas y acercan la seguridad a todos los municipios”, ha concluido David Vicente.