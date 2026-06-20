La Iglesia diocesana suma seis nuevos sacerdotes para Castellón tras años de formación y discernimiento

La Diócesis de Segorbe-Castellón vivió este sábado, 20 de junio, una jornada histórica y de profunda alegría eclesial con la ordenación sacerdotal de seis jóvenes que recibieron el presbiterado en una solemne celebración que tuvo lugar en la Santa Iglesia Concatedral de Santa María de Castellón. Cientos de fieles, entre ellos familiares, amigos y miembros de distintas comunidades parroquiales y movimientos eclesiales, participaron en una ceremonia que estuvo presidida por el obispo de la diócesis, monseñor Casimiro López Llorente.

Los nuevos sacerdotes son Martín Bienvenido, Juan Manuel García-Cervigón, Pablo Ruiz, José Javier Pérez, Armando Zapata y Samuel Medina. Tres de ellos han completado su formación en el Seminario Mater Dei y los otros tres en el Seminario Redemptoris Mater, culminando así un largo proceso de discernimiento vocacional y preparación para el ministerio sacerdotal.

Un momento de la ordenación. / Toni Losas / Toni Losas

Días antes de la ordenación, el Obispo recordaba en su carta dominical la importancia de este acontecimiento para la Iglesia diocesana. «Tras años de discernimiento, formación y maduración humana, intelectual, espiritual y pastoral, serán configurados sacramentalmente con Cristo, el Buen Pastor, para servir al Pueblo de Dios», afirmaba.

Monseñor López Llorente subrayaba además que «cada ordenación sacerdotal es una bendición de Dios. Pero cuando esta llega en un tiempo marcado por profundos cambios culturales, sociales y religiosos, adquiere un significado aún más elocuente». En este sentido, destacaba que «estas seis ordenaciones son un signo de la fidelidad de Dios, que sigue llamando a hombres concretos para participar en la misión que Cristo confió a sus apóstoles».

"Día grande para la Diócesis"

Durante la homilía, el Obispo destacó el significado de la celebración para toda la Iglesia diocesana y subrayó que cada vocación sacerdotal es una muestra de la cercanía y fidelidad de Dios hacia su pueblo.

«Hoy es un día grande para nuestra Iglesia de Segorbe-Castellón. Hoy es un día de profunda alegría y, sobre todo, de acción de gracias a Dios. Una vez más experimentamos que el Señor nunca abandona a su pueblo y hoy vuelve a manifestar su misericordia llamando a estos seis hermanos para configurarlos con Cristo».

La concatedral, abarrotada para la cita.- / Toni Losas / Toni Losas

Dirigiéndose a los ordenandos, les recordó que el ministerio sacerdotal es ante todo un don recibido gratuitamente de Dios y no un mérito personal. «El sacerdote nunca puede vanagloriarse de sí mismo y de sus méritos. Ha de vivir siempre en la acción de gracias a la misericordia de Dios en su vida». Asimismo, les animó a convertirse en testigos de esa misericordia «ante tantas formas de sufrimiento en nuestra sociedad».

El prelado también trazó el perfil del sacerdote que necesita hoy la Iglesia y el mundo, invitando a los nuevos presbíteros a vivir un ministerio cercano y entregado a las personas. «Nuestra Iglesia y nuestra sociedad necesitan sacerdotes que sepan escuchar, sacerdotes que sepan acompañar, sacerdotes que sepan esperar, sacerdotes que sepan acercarse a las periferias humanas y espirituales y sacerdotes cuyo corazón se parezca al corazón de Cristo».

Estas palabras marcaron una de las intervenciones más emotivas de la celebración, en la que los seis nuevos sacerdotes recibieron el encargo de ejercer su ministerio como pastores al servicio del Pueblo de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, Buen Pastor.

Los momentos más destacados

La celebración estuvo marcada por algunos de los gestos más significativos y emotivos del rito de ordenación sacerdotal. Tras la presentación de los candidatos y la proclamación de su idoneidad para recibir el ministerio, los futuros sacerdotes manifestaron públicamente su voluntad de asumir las responsabilidades propias del presbiterado.

Uno de los momentos más sobrecogedores fue la postración de los candidatos ante el altar mientras toda la asamblea invocaba la intercesión de los santos mediante el canto de las Letanías. A continuación tuvo lugar el gesto central del sacramento: la imposición de las manos por parte del Obispo y, posteriormente, de todos los sacerdotes presentes, signo de la transmisión del ministerio apostólico.

El obispo Casimiro López, con uno de los sacerdotes ordenados. / Toni Losas / Toni Losas

Seguidamente, los ordenandos recibieron la oración consecratoria, mediante la cual quedaron constituidos sacerdotes para siempre. Después fueron revestidos con la estola sacerdotal y la casulla, símbolos de su nueva misión ministerial.

Otro momento especialmente significativo fue la unción de las manos con el santo crisma, expresión de la consagración recibida para santificar al Pueblo de Dios mediante los sacramentos. Finalmente, recibieron el pan y el vino para la celebración de la Eucaristía y compartieron con el Obispo el abrazo de la paz, al que se unieron los sacerdotes presentes.

Un camino vocacional culminado

La ordenación sacerdotal supone la culminación de un itinerario formativo que los seis candidatos han recorrido durante años. Todos ellos han cumplido las condiciones establecidas por la normativa canónica, completando los estudios eclesiásticos requeridos y recibiendo una preparación integral en las dimensiones humana, comunitaria, espiritual y pastoral bajo la guía de sus formadores y la supervisión del Obispo diocesano.

El obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López, habla durante el rito de ordenación. / Toni Losas / Toni Losas

Este camino tuvo un hito especialmente relevante el pasado 11 de enero, cuando los seis fueron ordenados diáconos en la Santa Iglesia Catedral de Segorbe, paso previo a la recepción del presbiterado.

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La celebración de ayer sábado pudo seguirse también en directo a través del canal de YouTube de la Diócesis de Segorbe-Castellón, permitiendo que numerosos fieles acompañaran desde distintos lugares un acontecimiento que fortalece la vida de la Iglesia diocesana y supone una nueva llamada a la esperanza en el futuro de las vocaciones sacerdotales.