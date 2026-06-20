Todo listo para el desembarque de eslovacos en Castellón desde el lunes: su destino

Castellón estrena este próximo lunes una operativa de vuelos chárter que atraerá a la provincia, mediante la venta de paquetes vacacionales, a alrededor de 2.700 visitantes eslovacos hasta el próximo 28 de septiembre.

El primer avión, de Smartwings Slovakia y asociado a la operación de DER Touristik, tiene previsto aterrizar el día 22 de junio en el aeropuerto de Castellón a las 13.10 horas procedente de Bratislava, tal y como han confirmado a este diario. La misma operación se repetirá de forma semanal durante todo el verano y atraerá cada vez a unos 180 turistas.

A municipios con peso en el sector

Según concretan, los visitantes se hospedarán en dos municipios castellonenses con un peso importante dentro del sector turístico provincial: Peñíscola y Orpesa. En concreto, se alojarán en los establecimientos de la cadena ZT y del complejo Magic World, en ambas poblaciones, respectivamente.

La operativa está promovida por el club de producto Introducing Castellón. Una entidad que viene persiguiendo la puesta en marcha de este tipo de iniciativas y recalcando su relevancia para impulsar la actividad turística y, sobre todo, la internacionalización, que resulta uno de los principales caballos de batalla para conseguir alargar la temporada más allá de los meses centrales del verano.

De hecho, desde el sector vienen reclamando acciones desde las administraciones para favorecer la activación de más vuelos chárter, que al final se traducen también en estancias en los alojamientos hoteleros de la provincia.

Otra prevista en 2027 y 2028

Estos nuevos vuelos chárter que se activan ahora conforman la operativa más importante de los últimos años. No obstante, todavía hay otra más grande programada para 2027 y 2028. Entonces, hasta 11.000 turistas austriacos visitarán Peñíscola y se alojarán en sus hoteles tras llegar al aeropuerto de Castellón.

Noticias relacionadas

Además, ya hay precedentes, aunque son pocos, de otros vuelos chárter, como los que tuvieron lugar en el 2017 procedentes de Salzburgo para desplazar a 4.200 turistas austríacos, también con destino a Peñíscola. Y aunque no tienen la misma naturaleza, cada año se fletan vuelos para trasladar al sector azulejero a la feria que se celebra en Bolonia, ciudad italiana que, hasta ahora, no contaba con línea comercial regular desde Castellón.