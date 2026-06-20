El problema de la vivienda en Castellón: la construcción se desacelera por la subida de los tipos de interés y pese a la fuerte demanda

La construcción ha experimentado un repunte importante en los dos últimos años, pero esta tendencia no tiene visos de continuar en el futuro. Las estimaciones de Euroconstruct, una red de análisis económico dedicada a analizar la situación de este sector en nuestro continente, muestran que España experimentará una desaceleración. Si 2025 se cerró con un incremento de la actividad del 4,3%, se espera que en 2026 pase a un 3,2%, mientras que para los dos siguientes ejercicios será del 2,4% y el 1,8%.

Una dinámica de estancamiento que también se espera en la provincia. El presidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (Apecc), David Ruiz, detalla que las perspectivas nacionales "concuerdan con las últimas cifras de ventas y de visados de obra nueva, que reflejan una cierta estabilización e incluso ligeros descensos".

Acceso a la vivienda

Un panorama que ve "lógico", ya que la demanda es elevada, lo que animaría a construir más, "pero no todas las personas pueden acceder a una vivienda, debido a la escasa oferta actual, los costes y las cargas económicas derivadas de los códigos técnicos; todo esto deriva en precios más altos". A esta coyuntura se le une el incremento de los tipos de interés, que encarece los precios de las hipotecas, "y se espera que la inflación siga al alza hasta finales de año", detalla Ruiz. Pese a ello, menciona que el ritmo actual de nuevas edificaciones "es elevado, aunque muy lejos de los niveles de los años 2005 o 2006".

Una muestra de esta desaceleración son los números de las compraventas de viviendas, que ha hecho públicos el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el mes de abril se produjo un retroceso del 12,77% respecto al mismo periodo de 2025. Una caída más acentuada que los descensos del 7,4% nacional y del 9,16% en la Comunitat. En cuanto al acumulado del primer cuatrimestre del año, en la provincia se contabilizaron 4.785 compraventas, lo que constituye un retroceso del 1,14% respecto al pasado ejercicio.

Mercados exteriores

Los datos de Euroconstruct también hacen referencia a las estimaciones de otros países, que podrían tener efectos positivos para Castellón a través de los pedidos de materiales para la industria cerámica. Francia, que es el principal cliente europeo de estos productos, dejará atrás un bienio de caídas en la construcción, del -1,8% y el -3%, para crecer un 1,1% en 2026. A medio plazo se espera una dinámica favorable, con una mejora del 2,2% en 2027 y del 1,4% en 2028.

Una tendencia parecida se dará en el Reino Unido, con subidas del 2,4%, 4,3% y 5,1% en este año y los dos siguientes, respectivamente. En cuanto a Alemania, después de cuatro años de contracción en el sector constructivo, en 2025 se espera una subida del 1%, tendencia que se mantendrá en los años siguientes.