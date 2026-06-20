El PSPV-PSOE destaca que los 135.000 pensionistas de Castellón cobrarán este mes la paga extraordinaria más alta de la historia

El PSPV-PSOE de Castellón ha destacado que los más de 135.000 pensionistas de la provincia cobrarán este mes de junio la paga extraordinaria de verano más alta de la historia, con una media de 2.800 euros, gracias a la revalorización impulsada por el Gobierno de España.

Una actualización que, como defienden, garantiza que las pensiones mantengan su poder adquisitivo en un contexto internacional marcado por la inestabilidad económica y por los "delirios" bélicos de la extrema derecha, que han encarecido la vida de las familias trabajadoras y de las personas pensionistas.

La vicesecretaria general y diputada provincial, Merche Galí, ha señalado que esta paga extraordinaria aporta más estabilidad económica a miles de hogares castellonenses y ha puesto en valor la recuperación, con la salida de Mariano Rajoy de la Moncloa, de la revalorización de las pensiones conforme al IPC, que dejó atrás los años en los que el PP las mantuvo prácticamente congeladas con incrementos del 0,25%.

"Protegido el poder adquisitivo"

“Con aquel sistema, los pensionistas de Castellón cobrarían hoy cientos de euros menos cada año. Los datos dejan claro que las decisiones políticas tienen efectos muy concretos sobre el bolsillo de la gente y que hoy, con un gobierno socialdemócrata, las personas que han trabajado toda la vida tienen protegido su poder adquisitivo”, ha afirmado.

El PSPV-PSOE de Castellón ha remarcado que esta actualización se nota en los gastos más cotidianos y que, además, esta inyección de ingresos extraordinarios tiene una repercusión directa en el comercio y los servicios de los municipios de la provincia.

Galí ha subrayado que las pensiones mínimas y no contributivas han experimentado incrementos superiores con el objetivo de reforzar el escudo social y proteger especialmente a las personas con menos recursos. Una mejora que beneficia a muchas mujeres que, por el papel que se les asignó durante décadas en las tareas de cuidado del hogar y de la familia, no pudieron cotizar lo suficiente para tener una pensión digna.

La dirigente socialista ha advertido de que el futuro de las pensiones depende de las decisiones que adopten los gobiernos y ha recordado que tanto Vox como el PP han votado reiteradamente en contra de medidas que contemplaban su revalorización. “Somos el partido que revaloriza, protege y mejora las pensiones de las personas mayores y seguiremos defendiendo que sean públicas, dignas y suficientes frente a quienes quieren pensionistas pobres”, ha señalado.

“Las pensiones son un derecho ganado después de décadas de trabajo y una pieza central del estado del bienestar. Nuestro compromiso es seguir reforzándolas para que las personas mayores vivan con más tranquilidad y con la seguridad que merecen”, ha concluido.