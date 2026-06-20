De récord en récord: Castellón roza los 50.000 trabajadores inmigrantes con el efecto de la regularización

El mercado laboral sigue en plena forma en Castellón, y a pesar del pinchazo del mes de mayo, las empresas continúan demandando mano de obra. Y una parte importante de quienes ocupan esas vacantes como camareros, dependientes de tienda, socorristas, repartidores o albañiles no han nacido en España. En el último año, los trabajadores extranjeros se han convertido en el motor de la creación de empleo y en estos momentos en la provincia ya se contabilizan casi 50.000 inmigrantes afiliados a la Seguridad Social. Todo un récord que todavía irá a más en las próximas semanas, cuando concluya el proceso de regularización masiva que puso en marcha el Gobierno el pasado abril.

Aunque todavía quedan diez días para que finalice el plazo para solicitar la regularización (los inmigrantes que todavía no lo han hecho tienen de tiempo hasta el 30 de junio), sus efectos ya empiezan a notarse en el mercado laboral. Solo durante el mes de mayo, la Seguridad Social sumó en Castellón 486 afiliados extranjeros hasta un total de 49.810, según datos que acaba de publicar el Ministerio de Inclusión. En un año (de mayo de 2025 al mismo mes de 2026) la provincia ha ganado 4.836 cotizantes (+10,75%) de Marruecos, Rumanía, Colombia o Venezuela, mientras que en el conjunto de la Comunitat Valenciana el incremento ha sido superior a 51.200. Y otro apunte más: casi uno de cada cinco trabajadores de la provincia ya es inmigrante (18,72%), un porcentaje que hace apenas tres años era del 15%.

El tirón del empleo extranjero no es exclusivo de Castellón. Las afiliaciones de inmigrantes también baten récord en el conjunto del país y llegan a los 3,070 millones tras un alza de 73.500 en comparación con el mes anterior y de algo más de 187.000 en el último año. Su evolución «muestra también los buenos síntomas que vemos en el conjunto del mercado de trabajo: la temporalidad cae a mínimos históricos y se diversifican los sectores que crecen por encima de la media, como los de alto valor añadido», ha valorado la ministra Elma Saiz.

Una parte importante de los inmigrantes que han encontrado trabajo en Castellón en los últimos meses lo han hecho en sectores como la hostelería, el transporte y la construcción. Bares y restaurantes emplean en estos momentos a 9.168 profesionales foráneos, 2.306 más que a principios de año, mientras que el ladrillo ocupa a 6.767 extranjeros (+701) y el transporte y la logística a 3.815 (+77).

Impacto de la regularización

Detrás del fuerte impulso que están dando los inmigrantes al mercado laboral hay varias causas. Una es el inicio de las contrataciones vinculadas a la temporada turística. Un solo vistazo a los principales portales de empleo basta para comprobar cómo las empresas, sobre todo las del sector de la hostelería y el comercio, están buscando trabajadores para el verano y muchos de los aspirantes son extranjeros. La otra es el impacto de la regularización extraordinaria de personas migrantes impulsada por el Gobierno. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya avanzó que esta medida podía añadir entre 20.000 y 25.000 trabajadores extranjeros al mercado laboral en mayo.

Colas de inmigrantes en la oficina de la Ronda Mijares de Castelló durante los primeros días del proceso de regularización. / Mediterráneo

Hasta principios de esta semana, el Gobierno español ha recibido 900.000 solicitudes de personas extranjeras que desean regularizar su situación en España (el Ministerio no tiene desglosados lo datos por provincias), una cifra que supera el número de peticiones registradas en procedimientos anteriores. Por el momento, se han admitido a trámite unos 360.000 expedientes y desde el Ejecutivo insisten en que las cifras aún no son definitivas, ya que puede haber duplicados y otros factores que influyan en los datos iniciales, como ya ocurrió en procesos similares anteriores. La medida está dirigida a personas migrantes que se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026 y que pueden acreditar una residencia continuada de al menos cinco meses.