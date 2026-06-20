Trabajo remitirá 1.321 cartas a empresas de Castellón para garantizar la salud de los trabajadores frente al calor

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social remitirá 1.321 cartas a empresas de la provincia de Castellón de los sectores agrarios y de la construcción para informarles de la obligación de garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras frente a las elevadas temperaturas, así como de la normativa aplicable. Una iniciativa que a nivel estatal comporta el envío de 113.916 avisos. Según informaron fuentes del Ministerio, el año pasado no hubo infracciones por esta materia en Castellón, aunque sí que se efectuaron 64 requerimientos de subsanación de deficiencias. Dos sectores que suman 35.000 trabajadores.

La provincia de Castellón está teniendo esta semana temperaturas propias de mediados del mes de julio y, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología, a partir del sábado se producirá un nuevo ascenso. El pico cálido se registrará entre el lunes y el miércoles con valores de pleno verano. De ahí la importancia de seguir las recomendaciones lanzadas por la Conselleria de Sanitat para prevenir posibles consecuencias derivadas de las altas temperaturas. El año pasado, entre el 1 de junio y el 21 de septiembre se produjeron 87 muertes atribuibles a las altas temperaturas en la provincia de Castellón. La exposición de las personas a temperaturas ambientales elevadas puede tener efectos directos sobre la salud como la deshidratación, el estrés por calor o el golpe de calor, problemas dermatológicos; y también efectos indirectos, por el agravamiento de enfermedades crónicas. Especialmente de los grupos de riesgo o más vulnerables, como ancianos, niños y enfermos crónicos, así como en los que trabajan o realizan esfuerzos al aire libre.

Concienciación en el sector agrario

Desde la Unió Llauradora, Carles Peris, señala que a sus afiliados les recomiendan intentar hacer los trabajos más pesados a primera o última hora evitando las horas centrales del día para trabajar, emplear sombreros, en zonas abiertas de hortalizas o donde no hay arbolado leñoso, o gorra si hay zona de sombra. Llevar agua, intentar instalar una pequeña carpa con punto de agua, en zonas carentes de sombra, vestir prendas claras... "Básicamente las recomendaciones que se están haciendo de seguridad en el trabajo y que los productores profesionales ya conocemos", manifestó.

Construcción

Por su parte, Vicente Chiva, secretario general de UGT, apunta que "los sectores más expuestos al calor son, sin duda, la construcción y también la industria, con los hornos en marcha". "Dentro de las empresas ya se están instalando refrigeradores de aire que alivian bastante, pero la recomendación, sobre todo para los trabajadores en la construcción, es hacer descansos regulares cada hora o dos horas, beber agua o líquido y comunicar inmediatamente si se encuentra mal y no exponerse al riesgo. "Hay que reiterar la importancia de descansos regulares cuando la temperatura es extrema", manifiesta.

Trabajos al aire libre

Adaptación de horarios, para hacer las tareas más pesadas en horas de menor temperatura, hidratación constante, aclimatarse de forma progresiva al calor, habilitar zonas de descanso con sombra y realizar pausas con mayor frecuencia, adaptar el ritmo de trabajo son algunas de las recomendaciones del Ministerio para quienes realizan trabajos al aire libre, así como vestir ropa holgada y transpirable, cubrir cabeza y ojos, aplicar protector solar, evitar el trabajo en solitario y llamar al 112 en caso de sospecha de golpe de calor.

La campaña del Ministerio no menciona al sector hostelero, que registra en esta época del año su temporada alta. No obstante, Luis Martí, vicepresidente de Ashotur, señala la importancia de hacer pausas de hidratación, vestir prendas ligeras y transpirables y realizar turnos racionales; y demás medidas recomendadas en la Ley de prevención de riesgos laborales.

Predicción

En la provincia de Castellón, se espera este sábado un aumento de las temperaturas, aunque la incidencia será más acusada en el interior con tendencia a subir en los próximos días, ya que en el litoral el viento del nordeste hará que no suban tanto. Lo más destacado en el litoral serán las temperaturas nocturnas, del entorno de 22-23º, con una sensación térmica de 26-27º. En cambio, en el interior los valores serán más llevaderos, por debajo de 20º. Es el caso de Morella, con mínimas de 18º. En Castelló, las máximas se situarán en 33º el sábado. En puntos del interior, como Atzeneta, la evolución será in crescendo. De 35º este sábado a 36º el domingo y 38º el lunes. Mientras, en Zorita pueden llegar a 39º el lunes.

Avisos

La Conselleria de Sanitat dispone de un sistema de alerta temprana del Programa de Prevención y Atención a los Problemas de Salud derivados de las Altas Temperaturas, que avisa con un día de antelación sobre el nivel de riesgo para la salud en los distintos municipios.

Consejos para la población en general

1. Beber agua o líquidos con frecuencia, aunque no se sienta sed.

2. No abusar de las bebidas con cafeína y alcohol que pueden hacer que perdamos mayor cantidad de líquido en nuestro cuerpo.

3. Hay que tener especial atención con la población con mayor riesgo de padecer problemas de salud con el calor: niños pequeños, mayores y enfermos crónicos.

4. Permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados.

5. Reducir la actividad física y evitar practicar deportes al aire libre en las horas más calurosas. De 12 h. A 17 h.

6. Debemos usar ropa ligera, holgada y que deje transpirar.

7. Nunca dejar a ninguna persona en un vehículo estacionado y cerrado.

8. Consultar al médico ante problemas de salud que sean persistentes y prolongados y que estén relacionados con el calor.

9. Mantener alimentos en lugares frescos y refrigerados, especialmente, aquellos que puedan ocasionar problemas de salud por su alteración por efectos del calor. No hay que romper la cadena del frío en alimentación.

10. La alimentación debe ser saludable y ligera. Así debemos evitar los excesos.