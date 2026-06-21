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Castellón provee al gigante del sector de la defensa Indra

Una pyme de suministros industriales duplica su cifra de negocio en esta división en el último año

La compañía nacional especializada en defensa muestra vehículos blindados en el estand de una feria.

La compañía nacional especializada en defensa muestra vehículos blindados en el estand de una feria.

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Noelia Martínez

Noelia Martínez

Castellón

El holding tecnológico y de defensa Indra Group, proveedor estratégico para el Ministerio de Defensa en la modernización de las Fuerzas Armadas y cada vez con más presencia en Europa, cuenta en la Comunitat Valenciana con empresas colaboradoras, entre ellas, una pyme situada en el polígono los Cipreses de Castellón, y perteneciente al sector metalúrgico y de suministros industriales.

Así lo confirman fuentes de Indra, que destacan la cooperación «con un conjunto de 1.500 profesionales y la previsión de crear 1.000 nuevos empleos cualificados hasta el año 2027, vinculados con ciberdefensa y ciberseguridad, al tiempo que incrementamos las alianzas con empresas locales para proyectos estratégicos».

Respecto a los vínculos por líneas de negocio con el territorio castellonense, desde Indra Group expusieron que cuentan «con la colaboración con la empresa Metalco, un proveedor local de Castellón que ha multiplicado por dos su cuota de negocio con en 2025 respecto al 2024 -en la división de productos o servicios que presta a Indra-». Y es que el sector metalúrgico es uno de los motores claves para la industria de defensa.

Indra Group

Indra Group / CEDIDA

El holding nacional espera crear mil empleos cualificados en la Comunitat hasta el año 2027

Desde radares a software

La alianza de Indra Group en general con empresas ubicadas en la Comunitat Valenciana, según indicaron desde el holding, es notable: «Tenemos una potente huella industrial, mediante alianzas con socios y proveedores en todo el corredor mediterráneo, entre los que destacan colaboradores en ámbitos como las grandes estructuras para radares, los radomos para simulación, empresas de servicios y de software». Sobre los planes de futuro en cuanto a expansión, indicaron que confían «en seguir siendo motor de innovación, vertebración territorial y generación de empleo cualificado para la Comunitat Valenciana, incentivando la atracción de talento y fomentando la inversión en Investigación y Desarrollo».

Noticias relacionadas y más

Pymes de la provincia de automoción o ciberseguridad, entre otras, ya se han embarcado en ampliar miras y diversificar, al entrar como socios en uno de los dos hubs de defensa impulsados en la Comunitat. Uno de los objetivos, como publicó Mediterráneo, es presentarse en conjunto a licitaciones de proyectos compartidos de alto valor añadido, vinculados a defensa y tecnología dual, con aplicación civil y militar.

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